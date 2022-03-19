Priority Pass и Lounge Key приостановили работу в России

Оператор программ Priority Pass и Lounge Key, позволяющий пассажирам самолетов попасть в более комфортный зал ожидания, временно приостановил работу в России. Из-за этого в отечественных аэропортах доступ к залам повышенной комфортности ограничен. Однако в аэропорту Сургута все еще можно воспользоваться платными услугами бизнес-зала.

«Обслуживание пассажиров бизнес-класса и владельцев карт лояльности авиаперевозчиков по-прежнему осуществляется без ограничений. Кроме того, бизнес-зал аэропорта Сургута предоставляет платные услуги для всех вылетающих пассажиров. Вся информация есть на сайте», – указано в сообщении пресс-службы городской воздушной гавани.