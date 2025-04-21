150 тысяч ветеранов получат денежную поддержку ко Дню Победы

Ветераны и труженики тыла по всей России получат единовременные выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего выплаты вручат 150 тысячам человек, в том числе 195 жителям ХМАО, говорится в пресс-релизе Почты России.

По словам источника, денежные средства будут доставлены лично в руки получателям. Сумма зависит от категории граждан:

‒ инвалиды и ветераны войны, вдовы участников и инвалидов ВОВ, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей получат по 80 тысяч рублей;

‒ труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей и гетто получат по 55 тысяч рублей.

Дополнительную помощь ветеранам окажут и региональные власти.