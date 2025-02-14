Москвич попытался убить своего знакомого слойкой с ртутью из-за ревности

Накануне, 11 февраля, на юго-западе Москвы госпитализировали двоих мужчин с резкими болями в животе. Пациенты сообщили, что в обед купили в небольшой пекарне выпечку и в процессе еды поняли, что внутри находится ртуть. Пекарню опечатали, однако хозяин был уверен, что ядовитый жидкий металл не мог попасть в его продукты. Оказалось, что один из пострадавших намеренно пытался убить своего приятеля и начинил пирожки ртутью, пишет «Комсомольская правда».

Пекарня, в которой злоумышленник купил пирожки. Фото: Комсомольская правда

По версии следователей, мужчина начал готовиться к покушению больше месяца назад.

«Не позднее 9 января 2025 года фигурант, имея личное неприязненное отношение, возникшее на почве ревности к своему знакомому, решил совершить его убийство путем отравления ртутью. Для этого он приобрел не менее четырех медицинских градусников с ртутью и добавил их содержимое в шприц. 11 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в приобретенную пищу с целью смертельного отравления знакомого», ‒ сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Чтобы отвести от себя подозрения, обвиняемый притворился отравленным и поехал за товарищем в больницу.

«Обвиняемый, находясь в медицинском учреждении, умышленно скрывал от врачей сведения о своем удовлетворительном состоянии здоровья, стремясь тем самым избежать возможных подозрений в свой адрес. В ходе следственных мероприятий он неоднократно выдвигал противоречивые версии случившегося, пытаясь представить все произошедшее как несчастный случай, стремясь ввести следствие в заблуждение и воспрепятствовать установлению объективных обстоятельств дела», ‒ указали в СК.

В конечном итоге фигурант признал свою вину и детализировал свои показания. Сейчас с ним продолжают проводить следственные действия.