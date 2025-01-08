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​«Это никуда не годится»: в Госдуме возмутились тем, что в РФ стали часто арестовывать за взятки

Депутат Госдумы высказался о частых арестах за взятки

​«Это никуда не годится»: в Госдуме возмутились тем, что в РФ стали часто арестовывать за взятки
Фото: kprf.ru. Видео: t.me/Ammosov_Gosduma

В Госдуме выразили недовольство частыми арестами за коррупцию, которые происходили в 2024 году. Депутат Пётр Аммосов, комментируя эту ситуацию, заявил: «Это никуда не годится, думаю, 2025 год все исправит». Эти слова прозвучали в его новогоднем поздравлении и быстро разошлись по популярным телеграм-каналам.

«Необходимо устроить так, чтобы среди нас, чиновников, не было коррупции. Это самый главный бич в нашей стране. Каждую неделю, каждый день кого-то арестовали, поймали во взятке»,высказался депутат.

Напоминаем, уходящий год запомнился масштабными уголовными делами что в Югре, что в России. Андрей Филатов, дело Минобороны и другие крупные расследования и приговоры 2024 года – в нашем материале.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 155, комментариев: 0
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