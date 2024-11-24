Для улучшения демографии в России могут ввести Десятилетие семьи

В России предложили ввести Десятилетие семьи, чтобы добиться положительных результатов в демографии. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.

«Соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки. Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не дает. А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов... и время», – написала она.

Матвиенко напомнила, что с прошлого Года семьи прошло 16 лет. За это время реализовали множество инициатив, которые изменили государственные программы, а также федеральное и региональное законодательство.