Начались выплаты пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе»

Власти Подмосковья совместно с правительством Москвы приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших в теракте в Crocus City Hall, сообщает ТАСС.

По три миллиона рублей выплатят близким погибших, по миллиону рублей ― пострадавшим, которые находятся в стационаре, и 500 тысяч рублей ― пострадавшим, которые получили лечение амбулаторно. Ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Москве или Подмосковье, чьи отец или мать погибли в трагедии.

«Москва будет выплачивать не только жителям Москвы, но и всех других регионов», ― сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В момент теракта в «Крокусе» были жители минимум 40 регионов России.

В столице начал работу центр приема заявлений по выплатам по улице Краснопрудная, 13. Контактный телефон: +7 (499) 975-23-33. Для жителей Подмосковья работает горячая линия социальной защиты Московской области: +7 (498) 602-00-23.

Банки заявили, что намерены списать или урегулировать вопрос с кредитами пострадавших. В их числе Сбербанк, Совкомбанк, Хоум банк, Альфа-банк, ВТБ, банки «Тинькофф», ДОМ.РФ, Почта-банк, «Уралсиб», «Русский стандарт», ПСБ и Газпромбанк.

Компания Crocus Group намерена сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим. В компании, в частности, заверили, что помогут сохранить занятость для сотрудников, которые лишились места работы.

Власти Москвы и Московской области готовы организовать похороны. ГБУ «Ритуал» предоставит услуги по организации и проведению похорон каждого погибшего в теракте на сумму не более 150 тысяч рублей.

Помимо этого, Сбер открыл благотворительный сбор для помощи пострадавшим. Помочь пострадавшим можно переводом средств через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссия при переводе взиматься не будет.

Расчетный счет и реквизиты для перечисления средств:



Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчетный счет: 40703810100020000067



Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225



Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Напомним, теракт был совершен вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Погибли 137 человек, пострадали 182. Но это не окончательная информация, число жертв может увеличиться.