Свыше 80% студентов техникумов и училищ уверены в будущем трудоустройстве

80,8% студентов последних курсов техникумов, колледжей и училищ уверены в будущем трудоустройстве. Об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Центр опросил 1100 респондентов в период с апреля по июнь 2023 года. Согласно результатам исследования, 31,6% обучающихся уверены, что найдут работу после выпуска, еще 49,2% респондентов оценивают перспективы трудоустройства как хорошие. Только 5,6% опрошенных считают, что столкнутся со сложностями при поиске работе, еще 13,6% затруднились с ответом.

Больше остальных в трудоустройстве уверены те, кто обучается инженерным, медицинским специальностям и естественным наукам (48,1%). Меньше остальных в этом уверены выпускники, получающие образование в сферах услуг и торговли (18,9%).

По данным Роструда, самыми востребованными среди специалистов среднего звена являются выпускники медицинского направления. Порядка 60% завершивших обучение находят работу. Высоким спросом также пользуются выпускники инженерных и технических направлений, 61% из них трудоустраивается после получения диплома.