Авиакомпания Utair начнет выполнять рейсы из Ханты-Мансийска в Горно-Алтайск

Авиакомпания Utair запускает новый рейс по маршруту «Ханты-Мансийск − Горно-Алтайск» с 3 июня. Полеты запланированы один раз в неделю по субботам, передают в пресс-службе организации.

«Традиционно уделяем большое внимание транспортной доступности городов Югры и продолжаем расширять региональную маршрутную сеть. Рейсы в Горно-Алтайск уже доступны нашим пассажирам из Сургута, а этим летом мы начнем полеты на Алтай из Ханты-Мансийска», − рассказал президент «Utair − Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вылет из Ханты-Мансийска будет происходит в 06:00, из Горно-Алтайска — в 12:50. Время в пути − 3 часа 20 минут. Билеты уже есть в продаже на сайте от 5 740 рублей.

Отметим, что на сегодняшний день из Ханты-Мансийска можно полететь в Белоярский, Березово, Горно-Алтайск, Екатеринбург, Игрим, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нягань, Москву, Омск, Сочи, Сургут, Тюмень, Урай, Уфу и Челябинск.