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Лук и капуста стали лидерами роста цен среди продуктов в России

Росстат сообщил, что потребительские цены в России выросли на 1,2% за неделю

Лук и капуста стали лидерами роста цен среди продуктов в России
pixabay.com

Больше всего с 19 по 25 марта в России подорожал рук репчатый (на 18,3%) и капуста белокочанная (на 15,9%). Об этом сообщили Росстат в еженедельной статистике.

«За период с 19 по 25 марта 2022 год индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 101,16%), с начала марта – 106,60%, с начала года – 108,91% (справочно: март 2021 г. – 100,66%, с начала года – 102,13%)», – рассказали в ведомстве.

За этот период выросли цены на основные продукты питания:

  • сахар – 6,47%;
  • соль — 4,25%;
  • шоколадные конфеты – 3,5%;
  • чай черный – 3,4%;
  • крупа гречневую – 2,9%;
  • печенье – 2,8%;
  • маргарин – 2,6%;
  • говядина и масло подсолнечное – 2,2%;
  • мука пшеничную – 2,0%;
  • вермишель – 1,9%;
  • макаронные изделия – 1,7%;
  • мясо кур – на 1,6%;
  • свинину, яйца куриные, пшено – 1,5%;
  • масло сливочное – на 1,4%;
  • хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов – 1,2%;
  • баранина, колбасы вареные, рыба мороженая, молоко пастеризованное – 1,1%.

При этом, цены на огурцы в России еженедельно падают. С начала санкций они подешевели на 15,2%.

За неделю также подорожали и медикаменты. Больше всего рост цен коснулся корвалола – 4,1%, метамизола натрия (анальгин отечественный) – 3,0% и валидола – 2,8%.

«Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: прокладки гигиенические – на 6,2%, порошки стиральные – на 5,3%, мыло хозяйственное – на 4,6%, подгузники детские – на 4,2%, мыло туалетное – на 3,4%, спички – на 3,3%, пасты зубные – на 3,2%, бумага туалетная – на 2,9%, пеленки для новорожденных и щетки зубные – на 2,5%, сухие корма для домашних животных – на 1,8%», – добавили в Росстате.

Напоминаем, власти Югры рассказали, что запасы товаров в магазинах могут обеспечить население необходимой продукцией от 12 до 56 дней.


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Сегодня в 11:06, просмотров: 82, комментариев: 0

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