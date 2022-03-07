Фирмы, уходящие с российского рынка, потеряли лояльность каждого второго покупателя

Почти половина россиян могут полностью или частично отказаться от товаров компаний, которые ушли с российского рынка из-за конфликта страны с Украиной. Об этом сообщает портал SuperJob.

Отмечается, что каждый четвертый житель РФ полностью откажется от продукции зарубежных фирм, закрывших филиалы на территории страны. Еще 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин.

«О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно)», – прокомментировали в пресс-службе SuperJob.