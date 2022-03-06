Le Figaro: Французские власти рекомендуют своим компаниям не уходить из России

Исход иностранного бизнеса из России продолжается, однако часть компаний раздумывают — стоит ли рвать отношения. Так, Le Figaro сообщила, что французские власти рекомендовали национальным предприятиям не покидать спешно РФ — в крайнем случае, просто приостановить работу.

Такие рекомендации, по данным газеты, прозвучали во время совещания в Елисейском дворце, куда представители правительства пригласили бизнесменов из 15 компаний, работающих в РФ. РБК пишет: им напомнили, что каждая компания имеет право принимать самостоятельное решение о дальнейших действиях, но министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр отметил, что разумнее будет не уходить с рынка, а лишь приостановить свою деятельность.

Судя по всему, и сами предприниматели считают так же — более того: ряд компаний до сих пор не заявляла о паузе в работе. Среди них, например, «Леруа Мерлен». «Компания и все наши 112 магазинов в России работают в стандартном режиме, — заявили представители предприятия журналистам РБК. — Мы не планируем каких-либо изменений. «Леруа Мерлен» сегодня — это более 44 тысяч сотрудников по всей России и их безопасность и стабильность наш приоритет».