Платежные системы Visa и Mastercard перестанут работать с Россией

Зарубежные платежные системы Visa и Mastercard заявили о том, что приостанавливают свою работу в России — однако карты будут работать. Проблемы коснутся владельцев российских карт, которые сейчас находятся за рубежом, и наоборот — зарубежные карты не будут работать на территории России.

Так, в пресс-службе Visa отметили, что уже начали процесс прекращения транзакций на территории России: «Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны», — цитирует пресс-релиз компании Lenta.ru. «Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться системой Mastercard», — говорят представители второй платежной системы, особо подчеркивая, что планируют возобновить операции, когда «это будет уместно».

В Сбербанке уже заявили: карты обеих платежных систем, выпущенные в России будут работать на территории страны, поскольку все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений. Пока что все банки, которые не попали под санкции Запада, могут выпускать карты Visa и Mastercard — они также будут работать.