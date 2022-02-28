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​Военная операция в Украине – официальная позиция и ответы на вопросы

Почему и зачем идет военная операция в Украине

​Военная операция в Украине – официальная позиция и ответы на вопросы
Фото militaryarms.ru

После начала военной операции по демилитаризации и денацификации России у части общества возникло много вопросов относительно происходящих событий. В активном информационном шуме сложно найти объемлющие вопросы. Наиболее подробно об этом рассказал в своем обращении к россиянам 21 февраля президент Владимир Путин, приведем лишь некоторые важнейшие тезисы, которые отражают позицию российского государства к происходящим событиям.

После распада Советского Союза отношения между Россией и новообразованной Украиной неоднократно становились натянутыми. По мнению руководства нашей страны, наиболее сложный период начался в 2014 году, когда после государственного переворота огромное влияние на Украине приобрели сторонники радикального национализма, с чего началась история агрессии против русскоязычного населения.

Это вылилось в вооруженный конфликт на Донбассе, который Россия в качестве участника переговоров пыталась решать дипломатическими методами в течение долгих восьми лет. Одной из высших точек этого насилия стало сожжение русских людей в Доме профсоюзов в Одессе, а также бомбежки жителей Донбасса. Согласно данным, которыми обладает российское государство, элитные части украинской армии состоят из настоящих нацистов, которые «кричат «москалей на ножи» и зигуют под флагами со свастикой».

Эти события сопровождались усложнением международной обстановки. Российская сторона приводит данные, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о стремлении создать ядерное оружие в нарушение Будапештского меморандума 1994 года, вкупе со стремлением вступить в НАТО.

«30 лет западные политики не только продвигали расширение военной инфраструктуры НАТО на восток, но и использовали для разрушения исторического единства России и Украины самые безудержные в своей русофобии политические силы — не просто националистов, а откровенных нацистов, бандеровцев, – говорит по этому поводу Герой России Вячеслав Бочаров. – Все это делалось цинично, расчетливо, бесцеремонно, иногда и с издевкой, а конечная цель всего этого — разрушить славянское братство народов России и Украины, навсегда разорвать связи наших стран, переписать историю, оболгать подвиги наших предков».

Но вопросы культуры и межнационального взаимодействия перекрывались реальной военной угрозой, которая зрела в течение последних лет на западном рубеже России. Она заключается в том, что тактическое ядерное оружие могло оказаться слишком близко к нашим границам и центрам принятия решений. «Когда президент говорит о подлетном времени, некоторые хихикают, – объясняет председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, – 30 минут – подлетное время с американской территории до России. И все боевые системы России и США заточены под эти 30 минут. За 30 минут можно принять решение, мы в состоянии совершить ответный удар, на этом держится мировая система военной стабильности. А если четыре минуты, то мы не нанесем ответного удара».

Совмещение нескольких факторов: огромного влияния радикальных националистов, возможного размещения ядерного оружия на территории Украины, а также необходимости прекратить страдания мирного населения Донбасса, привели российское руководство к необходимости начать военную операцию.

При этом министерство обороны четко задекларировало политику наших военных: нанесение ударов исключительно по военной инфраструктуре, вступление в боестолкновения только с теми частями украинской армии, которые состоят из нацистов, вкупе с уважительным отношением как к гражданским лицам, так и военным, готовым сложить оружие. Последним предоставляются коридоры для выхода с позиций, еда, медицинская помощь и возможность уехать к своим семьям.

Согласно данным российского Минобороны, наши военные не ведут обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры. По их информации, ракетные и артиллерийские удары по жилым домам производят украинские военные, они же взрывают мосты вместе с автомобилями, а также ведут огонь по российским соединениям из жилых кварталов, провоцируя на ответные выстрелы.

При этом пока так и не прекратились обстрелы Донецка и Луганска. Вот что об этом рассказывает член СПЧ Александр Брод: «Сейчас меня удивляет лицемерие Зеленского, который просит о мире, но в то же время обстрелы Донбасса все эти дни продолжаются, люди опять, как все эти 8 лет погибают, получают ранения и увечья. Разрушаются дома, линии электропередач. Вчера даже снаряды долетали до Белгородской области, разрушено несколько домов, есть раненые, в том числе ребенок. До этого снаряды долетали до Ростовской области. Никак не унимаются украинские пушки и минометы».

Позиция президента России такова: прекращение операции возможно в том случае, когда наша страна получит безусловное признание Крыма, гарантии нейтрального статуса Украины, а также ее полную денацификацию и демилитаризацию.

«Я глубоко убежден, что президент делает то, что должно и нужно. И вот эти крики: «Остановите войну!» Я вам отвечу, ребята: Президент именно этим и занимается - он останавливает войну, останавливает геноцид на Донбассе», – говорит по этому поводу известный актер Дмитрий Певцов.


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Сегодня в 21:27, просмотров: 157, комментариев: 0

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