ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку

Совет директоров ЦБ РФ в понедельник принял решение о повышении ключевой ставки сразу до 20%, говорится в сообщении регулятора. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, уточняет ЦБ.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 28 февраля 2022 года до 20% годовых. Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - следует из документа.

В ЦБ добавили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте.