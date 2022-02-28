16+
Логотип Сиапресс

Новости

Больше новостей
Вы следите за какими-либо иными новостями, кроме украинской темы?
Комментировать
0
На фоне отношений России с Украиной вы испытываете...
Комментировать
0
После признания ДНР и ЛНР уровень жизни россиян...
Комментировать
0
Признание ДНР и ЛНР Путиным - решение...
Комментировать
0
Больше опросов

Производители планируют повысить цены на стройматериалы на 30 процентов

Производители стройматериалов приостанавливают поставки в Россию из-за скачка курса доллара

Производители планируют повысить цены на стройматериалы на 30 процентов
Фото: администрация Сургута

Производители начали массово отказываться от поставок стройматериалов из-за резкого скачка курса доллара. Вдобавок, они планируют повысить цены на продукцию на 30 процентов с марта. В первую очередь это коснется импортных материалов, которые составляют до 40 процентов в строительстве жилья, что приведет к росту цен на жилые новостройки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Так, один из поставщиков рассказал корреспондентам, что отгрузки товара дистрибуторам приостановили «Технониколь» (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов), ОМК, «Металлсервис» и ММК (производители металлопродукции). Также ГК ФСК пожаловались на трудности с получением материалов от швейцарской фирмы ABB и французской «Шнейдер Электрик». О приостановке отгрузок по действующим договорам рассказали и в ГК «Гранель».

Также с отказами от поставок столкнулись DIY-ритейлеры. Основатель онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктор Кузнецов пояснил, что часть контрагентов временно приостановили отгрузки и пересчитывают цены.

Напоминаем, в 2022 году в Сургуте планируют построить 20 многоквартирных домов. Кроме того, в городе возведут шесть спортивных сооружений и семь школ по концессии.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:52, просмотров: 88, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии закрыты.


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Горбачев-Фонд опубликовал обращение о прекращении военных действий в Украине 1596
  2. Переговоры России с Украиной состоятся 1532
  3. Ковид вновь укрепляется в Югре 1429
  4. На баланс Авиалесоохраны поступят новые вертолеты МИ-8 1222
  5. Сургутский район собрал больше 15 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса 1216
  6. Школа Сургута представила весеннее меню для учеников 1000
  7. ​Сбор гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска продолжается в Югре 757
  8. Что покажут в кинотеатрах в марте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 595
  9. Курс доллара и евро достиг исторических максимумов 296
  10. Ветер в Сургуте усилится до 18 метров в секунду 288
  1. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11643
  2. ​Нет войне! Поддерживаем! 5532
  3. ​Не молчите 4236
  4. Первый в Югре фандомат появился в Сургуте 3897
  5. Лжеполицейские раскрутили югорчанина на полтора миллиона рублей 3821
  6. ​На окраине Нижневартовска организовали подпольное казино 3779
  7. В Нижневартовске осудят экс-начальника управления Пенсионного фонда за коррупцию 3416
  8. ​Жириновский – по-настоящему главный символ и пророк современной России. Жив ли предсказатель войны? 3097
  9. Ковидные ограничения в Югре продлили до 31 марта 2969
  10. ​Далеко не Крым 2893
  1. ​Уход «Аэрофлота» – еще одно свидетельство изменений в качестве населения Сургута 25771
  2. Наталья Комарова вошла в обновленный состав наблюдательного совета НААИР 14989
  3. ​Умер Виктор Мережко 14386
  4. Нефтеюганка добилась очных занятий для своих детей в школе несмотря на дистант 12725
  5. ​Ургант, Галкин, Земфира и другие известные россияне сказали «нет» войне с Украиной 11643
  6. В Нефтеюганске водитель сбил пенсионерку: женщина выжила 11044
  7. ​Нефтеюганский бизнесмен незаконно заработал 21 миллион на опасном производстве 10828
  8. ​Большегрузы раздавили легковушку: на югорской трассе в ДТП погиб человек 10626
  9. ​Пьяный водитель грузовика протаранил машину коллеги на месторождении в Югре 8673
  10. В Сургуте пациенту, получившему тяжелые ожоги кисти, пришили руку к животу 8404

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика