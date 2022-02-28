Производители стройматериалов приостанавливают поставки в Россию из-за скачка курса доллара

Производители начали массово отказываться от поставок стройматериалов из-за резкого скачка курса доллара. Вдобавок, они планируют повысить цены на продукцию на 30 процентов с марта. В первую очередь это коснется импортных материалов, которые составляют до 40 процентов в строительстве жилья, что приведет к росту цен на жилые новостройки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Так, один из поставщиков рассказал корреспондентам, что отгрузки товара дистрибуторам приостановили «Технониколь» (производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов), ОМК, «Металлсервис» и ММК (производители металлопродукции). Также ГК ФСК пожаловались на трудности с получением материалов от швейцарской фирмы ABB и французской «Шнейдер Электрик». О приостановке отгрузок по действующим договорам рассказали и в ГК «Гранель».

Также с отказами от поставок столкнулись DIY-ритейлеры. Основатель онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктор Кузнецов пояснил, что часть контрагентов временно приостановили отгрузки и пересчитывают цены.

Напоминаем, в 2022 году в Сургуте планируют построить 20 многоквартирных домов. Кроме того, в городе возведут шесть спортивных сооружений и семь школ по концессии.