Евро торгуется выше 127 рублей на рынке Forex

Курс доллара и евро к рублю на рынке Forex подскочил до исторических максимумов и сейчас торгуются примерно на 29% выше уровня закрытия торгов в пятницу. Об этом сообщает агентство Блумберг.

По состоянию на 7.05 курс евро к рублю вырос примерно на 29,5% — до 122,15 рубля за евро. Курс доллара подскочил на 28,6% — до 107,68 рубля за доллар.

Ранее Евросоюз официально ввел запрет на операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России. Эксперты предрекли провал курса рубля на фоне решений о санкциях.