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​Россияне побежали в банки снимать наличные в первый день военных действий в Украине

111 млрд наличных сняли россияне в первый день военной операции в Украине

​Россияне побежали в банки снимать наличные в первый день военных действий в Украине
pixabay.com

Накануне, 24 февраля, объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд руб., следует из данных Банка России. Это максимум с 27 марта 2020 года, когда на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд руб., пишет РБК.

«Вероятно, вчера наблюдался пиковый спрос на наличность», — отметил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он допустил, что из-за «информационного фона» в ближайшие дни можно ожидать повышенного объема снятия наличных, но спрос должен стабилизироваться довольно быстро, по мере того как потребители банковских услуг убедятся «в бесперебойной доступности платежей, переводов и прочих операций».

По мнению эксперта, у российских банков сейчас достаточно высоколиквидных активов для удовлетворения потребности населения и бизнеса в наличных деньгах. «В целом не должно возникнуть такого масштаба проблем, что потребуется задействовать некие экстренные, нестандартные источники аккумулирования ликвидности», - заключил он.

Утром 24 февраля Путин выступил с экстренным обращением и заявил о начале военной операции в Донбассе. После этого рубль резко ослаб к основным валютам, а фондовый индекс Мосбиржи потерял 33,3%. На этом фоне Банк России приступил к валютным интервенциям — продаже иностранной валюты на рынке, чтобы удовлетворить спрос на нее и ослабить давление на рубль. Также на всех рынках были запрещены короткие продажи (сделки с целью заработать на снижении цен), уточняет издание.


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Сегодня в 15:42, просмотров: 114, комментариев: 0
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