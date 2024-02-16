Региональный представитель Авито Работы на Урале — о состоянии сферы занятости в Югре

По данным департамента труда и занятости ХМАО, сегодня на одного безработного приходится более семи рабочих мест. Чем обусловлена нынешняя ситуация в сфере занятости и стоит ли ждать изменений — мы узнали у эксперта: на вопросы siapress.ru ответила региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина.

— Можно ли сказать, что именно в Югре среди других регионов УрФО дефицит кадров — особо острый вопрос?

— Дефицит кадров на рынке труда — это один из основных трендов на сегодня. Такая ситуация наблюдается как по всей России, так и в отдельных регионах. При минимальном историческом уровне безработицы и постоянном росте числа вакансий работодателям приходится вести довольно острую конкурентную борьбу за кадры практически во всех сферах деятельности.

На платформе «Авито Работа» в ХМАО в 2023 году стало на 82% больше вакансий по сравнению с 2022 годом. При этом в России число предложений трудоустройства выросло на 96% год к году, в Тюмени — на 82%, в ЯНАО — на 80%.

— В чем основные причины дефицита кадров в регионе?

— В первую очередь, на ситуацию продолжают оказывать влияние последствия демографического спада 90-х годов и общее снижение числа трудоспособного населения. В отдельных сферах сказываются и свои, отраслевые, причины. Так, топ-3 по количеству предложений трудоустройства в Югре составляют сфера транспорта и логистики, строительство, производство и сырьё. На рост работодательского спроса здесь влияют расширение и перестройка транспортно-логистических маршрутов, реализация программ по вводу новых и реконструкции имеющихся производственных, социальных объектов и жилых домов, наращивание темпов производства, увеличение выпуска разнообразной продукции.

— Какие профессии являются самыми востребованными в ХМАО?

— В топ-5 специалистов рабочих и линейных профессий, которых чаще всего подыскивают в ХМАО, входят водители, продавцы-консультанты, курьеры, повара, кассиры. Наиболее востребованные офисные работники — менеджеры по продажам, администраторы, операторы колл-центра, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры.

— В регионе реализуются программы по переподготовке кадров. Кроме этого, в целях стимулирования работодателей к созданию постоянных рабочих мест для трудоустройства незанятых одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин с детьми до трёх лет, предлагается увеличить норматив затрат на оснащение одного постоянного рабочего места с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Действительно ли работодатели больше обращают внимание на соискателей, которых раньше вряд ли бы рассматривали?

— Расширение границ найма, действительно, один из популярных трендов современного рынка занятости, который продолжает набирать обороты. Компании охотно привлекают ранее неактивные на рынке труда категории населения: родителей с маленькими детьми, родителей детей с ограничениями по здоровью, молодёжь, включая студентов очного обучения, людей пенсионного и предпенсионного возраста и других. Это помогает решать вопрос нехватки кадров — обучая начинающего сотрудника прямо на рабочем месте, бизнес растит специалиста, компетенции которого максимально отвечают производственным запросам.

— Ощущается ли тренд по более активному, чем ранее, приему на работу более возрастных сотрудников в ХМАО?

— Расширение границ найма распространяется и на представителей старшего поколения, которые владеют не только особыми профессиональными секретами, но и большой житейской мудростью. К примеру, сейчас на Авито Работе в Югре опубликовано более 2000 вакансий с отметкой, что они подходят для пенсионеров, и более 7000 — для кандидатов возраста 45+. Стоит отметить, что и сами соискатели в рамках этого тренда могут освоить востребованную профессию и реализовать себя на новом месте в любом возрасте и с любым уровнем образования.

— Что можно посоветовать компаниям региона в сложившейся ситуации, как и чем привлекать будущих сотрудников?

— Мы полагаем, что заметного роста соискательской активности и притока кандидатов на рынок труда ожидать не приходится, влияние демографической «ямы» будет продолжаться. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективах компаниям нужно адаптироваться к этой ситуации, повышать эффективность труда, предлагать людям новые форматы занятости. Так, приглашая людей на подработку, можно перекладывать часть задач на временный персонал и эффективнее закрывать вакансии. Соискателям же частичная занятость позволяет увеличивать совокупный доход, соблюдать work-life balance.

Мы также рекомендуем компаниям использовать современные технологии найма: цифровизация и автоматизация HR-процессов помогают работодателю и соискателю быстрее находить друг друга. В частности, согласно январскому исследованию Авито Работы, 55% кандидатов Уральского округа выходят на новое место работы за месяц или быстрее. Автоматизация облегчает работу HR-специалистов и делает наём более эффективным.