Сургутской власти неизбежно потребуется признать и презентовать политику деавтомобилизации города

Когда писал текст про «Европейскую неделю мобильности», а затем обсуждал эту же тему в «О чем говорят» с Тарасом Самборским (скоро опубликуем видео и расшифровку), возникла одна мысль. Мне кажется, что власти и активной городской общественности Сургута нужно выстроить диалог по поводу автомобилизации и того, что с ней делать.

Пунктом номер ноль должна стать официально высказанная из третьего этажа администрации Сургута позиция примерно в такой формулировке: мы осознаем, что стимулировать пользование личным автомобилем город больше не может. По целому комплексу причин – в первую очередь, финансовых (дорогие строительство, ремонт и содержание дорог и парковок) и организационных (создаваемые машинами пробки, которые нужно разруливать), и еще по целой пачке – экологических, медицинских и так далее. Когда это, наконец, будет артикулировано и высказано с высокой трибуны – можно переходить к следующему пункту программы.

И это уже будет конкретный и предметный разговор по широкому спектру городских проблем. Отталкиваясь от тезиса власти: «Мы будем планомерно сокращать удобство и возможности использования личного автотранспорта и создавать соответствующие альтернативы», разные жители Сургута смогут задать встречные вопросы.

Например: «Хорошо, а как вы предлагаете нам ездить на велосипедах вместо машин, если у нас нет велодорожек, а схема укладки бордюров такая, что проще убиться, чем проехать по городу?» Резонный вопрос? Более чем.

Или: «Как вы предлагаете нам ходить по городу пешком зимой, когда у нас тротуары плохо чистятся, и еще их посыпают непонятно чем, из-за чего мы приходим домой в неизменно грязной обуви?» Имеет право такой вопрос? Еще как.

А еще: «Как так получается, что на некоторых улицах после дождя именно пешеходные переходы затоплены водой, о чем постоянно пишет общественник Альберт Леонов? Вы предлагаете нам ходить пешком – тогда или убирайте лужи, или выдавайте каждому по две пары резиновых сапог».

Таких вопросов могут быть сотни. И задавать их городской власти – нормально. Даже если она пока еще не заявит о политике мягкой деавтомобилизации (впрочем, можно потянуть еще несколько лет и прийти к необходимости жесткой и стремительной деавтомобилизации, тогда будет сложнее).

Но нужно все-таки понять, в какой системе координат мы работаем – пытаемся, как раньше, ставить во главу угла автомобили, или двигаемся по альтернативному пути, к которому, так или иначе, приходят все цивилизованные города. Усидеть на двух стульях (и даже на одном левом, который про личные автомобили) не получится – организационных мощностей и денег не хватит. Придется делать правильный выбор, грамотно его презентовать и отстаивать в будущем.