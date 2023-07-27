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​Реформа неизбежна

Почему для Сургута введение платных парковок – вопрос лишь времени

​Реформа неизбежна
Фото предоставлено спикером

В Сургуте прошел очередной «парковочный» скандал. Жители «Жемчужины Оби» были абсолютно уверены в том, что подземные стоянки в их доме относятся к общему имуществу, поэтому открыты для всех, а застройщик считал иначе. В итоге случится конфликт, который, впрочем, был достаточно быстро погашен. Однако сама тема не уйдет из повестки дня, и скандалы будут продолжаться, потому как вопрос с парковками в Сургуте требует расшивки на принципиально ином уровне – с полноценной реформой, по итогам которых стоянки для авто в городе должны стать платными.

Проблема с парковками на городских сургутских пространствах будет усугубляться, этому есть очевидная причина: город, как и вся страна, отдан на откуп сговорившимся с чиновниками застройщикам массового жилья. Это общегосударственная политика, она захватила все крупные города страны и самым варварским способом сносит все нормальные городские пространства.

В Сургуте огромное количество единиц автотехники. И форма застройки, которая превалирует последние десятилетия в Сургуте, не только не решает проблему парковочных пространств, а создает эту проблему по-новому, усугубляет и в целом приводит к транспортному коллапсу на городских пространствах. А должна привести к реформе.

Элементом этой реформы должна быть пропаганда — надо пропагандировать совершенно другой стандарт поведения тех, кто владеет автотранспортом. Автотранспорт — это всегда высокая цена владения. Это не только покупка машины, ее заправка, страховка и раз в несколько лет техосмотр. Это еще и приобретения места для ее хранения. Так устроен весь мир, так устроен мегаполис.

Почему «Сибпромстрой» и любой другой застройщик требуют от жильцов оплаты за свои паркоместа? Потому что он какие-то деньги действительно потратил на строительство этого стилобата с парковкой. Но если строится жилищный комплекс, там должно быть обязательно парковочное пространство на то количество квартир, которое строится: один к одному. Я представляю, как сейчас будут выть все строители — как же, в жилищном комплексе 600 квартир, и вы хотите, чтобы мы построили 600 парковочных мест? Разумеется. Так в этом-то, друзья, и смысл создания эффективного, комфортного жилого пространства. Если вы построите жилищный комплекс, в котором меньше парковок, чем квартир, такой проект не должен быть согласован просто властями.

Как вариант решения проблемы — давайте срезать этажность, при этом увеличивать метраж, более-менее сохраняя вашу себестоимость метра, будет вырастать продажная цена… Таким образом новые ЖК будут привлекать уже не самый нижний мидл-класс…

Что делать нашему городу для того, чтобы он был нормальным цивилизованным городом с нормальным пространством, а не с этим каким-то мозамбиком, где каждый будет отвоевывать свое место под солнцем кулаками? Только реформа городских парковочных пространств. Давайте зафиксируем: необходимо внедрять внутриквартальное одностороннее движение, одностороннее движение возле объектов соцкультбыта (больницы, поликлиники, учреждения власти, школы, детсады), разрисовать город на парковочные платные зоны, когда каждый двор, даже старый, спроектирован на парковочные платные места, и резиденты должны платить за парковку. Другое дело, это должна быть символическая, не разорительная цена — скажем, 5 тысяч рублей не в месяц, а в год. Но эту же парковку кто-то будет приезжать и чистить от снега, подкрашивать всю эту разделительную разметку. Более дорогие парковочные места — для не резидентов: приехал в гости в другой район, к которому ты не относишься, и должен припарковать свою машину, заплатив через приложение или парковочный автомат.

Места для автостоянки должны быть платные не только в подземных паркингах, но и на открытых пространствах, — это одна из составляющих стоимости владения автомобилем. Фото: unsplash.com

Этот принцип очень эффективно спасает и спас уже много городов во всем мире. Сургут ждет точно такая же реформа. И если нынешняя администрация во главе с Андреем Филатовым решилась на реформу общественного транспорта, в результате которой она тоже получила орехов от населения (справедливо или не справедливо – другой вопрос, но ожидаемо то, что народ будет вопить, который привык в тапках ездить в ближайшую булочную за пивом), эта реформа парковочного пространства также неизбежна, она город сделает более здоровым, более цивилизованным.

По материалам проекта «О чем говорят»


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Сегодня в 11:47, просмотров: 243, комментариев: 0
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