Еще один вариант развития ситуации с домом для театра «Петрушка» в Сургуте

Постоянный читатель siapress.ru Александр Коновалов прокомментировал выпуск «О чем говорят», посвященный дому для театра «Петрушка». Приводим его мнение.

Проблема нашего театра актера и куклы – это не просто отсутствие бюджетных средств для строительства дома для «Петрушки», а отношение к этой проблеме в головах чиновников и депутатов.

Театры «Петрушки» возникли во многих города бывшего СССР. И сегодня даже есть Гильдия «петрушечников», в которую входят десять театров страны. И сургутский занимает достойное место среди них по репертуару и популярности среди детей и родителей. Однако чиновники региона, занятые строительством НТЦ, автодорожного моста и проведением различных фестивалей в городе Ханты-Мансийске, не готовы на такие траты для детей.

Здесь опять же просматривается здесь отсутствие идеологии: идеологии работы с детьми. Они считают, что строительство школ и спортивных объектов достаточно для культурного развития детей. Построить что-то иное, кроме школ и спортзала – это просто подвиг в головах чиновников. Нет мы будет лучше заниматься внедрением информационных технологий для детей в школах Конго, но планетарий или детский театр в Сургуте строить не будем. Вот такая, грубо говоря, наша идеология.

Вариантов как и где разместить театр «Петрушка» было много: и «Вершина», и ГКЦ, и «Аврора». Но ни один не зацепил никого: ни чиновников Югры, ни руководство «Петрушки». Совместить «Петрушку» и ГКЦ – это разумный и хороший вариант. Но этого не произойдет никогда. Потому что это будет прецедент. Здесь надо быть первыми, объединившимся хотя бы на уровне двух учреждений культуры города. Да куда там! Нет примеров объединений у них перед глазами. Вот и университеты Югры не могли объединиться в единый Федеральный университет. Или тюменская область из трех субъектов выглядит, как «матрешка», и в который раз подписывают губернаторы «матрешочное» соглашение до 2035 года, Нет, нет и нет. Объединяться никто ни с кем никогда не будет.

Что остается делать? Остается провести ребрендинг Театра актера и куклы «Петрушка». Создать на его базе окружной Театр юного зрителя. Полноценный театр для детей и подростков с обычной и кукольной театральной труппой. То есть внутри ТЮЗ сохранить камерный или полноценный Театр актера и куклы «Петрушка». Тогда и появится идеологическая основа для строительства отдельного здания окружного ТЮЗ в Сургуте. И еще в этом же здании я бы предусмотрел планетарий для детей. Просто нужно создать на одной площадке некий «Комбинат культуры» для детей и юношества. И эта площадка должна быть в ядре города.

Я не знаю, что творится в головах окружных ответственных чиновников, кроме фестивалей и кинопроизводства, но для города в 500 тысяч жителей с его более чем 160 тысячами детей нужно создавать это «комбинат культуры». И чем раньше, тем лучше.