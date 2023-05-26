Преображение «Сандунов» может стать отличным опытом спасения старых зданий Сургута

Знаменитые сургутские «Сандуны» не просто были проданы за 55 млн рублей, которые пополнили бюджет города, но и само здание в будущем будет преобразовано в более качественный и не-совковый формат «Городских парилен». Мне кажется, что в данном случае это твердый зачет городской власти Сургута без всяких усложнений и оговорок, если в результате будет реализован проект, который был презентован инвестором. Собственно, одной из функций местной власти является привлечение инвесторов. То, что произошло с «Сандунами», – это очень позитивная новость, потому что эта баня, которая много лет находились на балансе Городских тепловых сетей, по сути являлась долгоиграющей, умирающей пластинкой. ГТС вообще ничего не понимал, что с этими «Сандунами» делать, потому что это было какое-то исчадие адского совка: неэкологично, небезопасно, просто не доставляет никакой радости. И это как раз характерный пример того, что власти (не важно: муниципальные они, государственные) не очень хорошо управляют теми объектами и теми сегментами, которые приспособлены исключительно для потребительского частного сектора. Наверное, асфальтированием дорог, строительством мостов, самолетов, каких-то инфраструктурных проектов должна заниматься власть, а вот управлением баней городская власть уж точно не должна заниматься.

Проект обещает, что «Сандуны» превратятся в «Городские парильни» и облагородят своим видом окружающий ландшафт. Фото: admsurgut.ru

И вот этот такой картиночный пример, на нем вообще можно преподавать какой-нибудь небольшой курс в университете по муниципальному администрированию управленческих процессов. Конечно, хотелось бы видеть хорошие презентации не только «Сандунов», теперь «Городских парилен», но и будущего использования Дома пионеров или бывшего кинотеатра «Аврора», где тоже появился инвестор, — социализировать эти объекты и вернуть их к жизни.

Что для этого надо? Для этого надо нашему муниципалитету — прежде всего департаменту архитектуры и градостроительства поставить перед собой эту задачу: нам необходимо наконец очень креативно решить проблему с Домом пионеров, озаботиться этим именно профессионально.

В самом деле, опыт мировой и опыт российский — опыт той же Тюмени, Ижевска, Татарстана — очень сильный в вопросе реконструкции старых деревянных зданий, используйте его. Существуют архитектурные школы, бюро, существуют специалисты, существуют уже такие реализованные идеи, я видел в Екатеринбурге классную идею: тоже стоит деревянный абсолютно фасад, с каким-то сохраненным углублением, частью бывшей постройки, над ним надстроена стекляшка зеркальная, и вот эта игра ультрасовременной архитектуры с традиционным старым деревянным зданием очень здорово работает на городской ландшафт, очень здорово.

Думаю, что, конечно же, наши городские чиновники тоже очень удовлетворены результатом с этими «Сандунами», потому что решено много проблем: избавились от ненужного имущества, получают хорошую картинку и хорошее наполнение, если оно таковым будет. Прекрасно. Состоялись бы еще «Сандуны» как «Сандуны» — это уже второй вопрос, но, я думаю, что состоятся, потому что этому есть определенные экономические предпосылки.

Культурно — если это будет бизнес, как это мы себе представляем по Тюмени, по московским «Сандунам» — культурно это развитие Сургута. Тему всяких криминальных вещей, связанных, как это часто встречается с подобным бизнесом, мы не обсуждаем. Здесь уже вопрос культуры и качественного менеджмента этого объекта. Потому что есть не рестораны, а малина бандитская, а есть совершенно приличные заведения общепита, где никаким криминалом не пахнет и это только качество менеджмента этого бизнеса. Надеемся, что Сургуту в этом плане повезет. Поэтому твердый зачет. Ждем следующих интересных подобных проектов, которые бы нам презентовала городская администрация.

По материалам проекта «О чем говорят»