Давайте в 2023 году пытаться больше слушать, слышать и понимать друг друга

У всех свои традиции на Новый год. Кто-то идет в баню, кто-то смотрит, как кто-то идет в баню, а я каждый год завершаю небольшим рассуждением о нашем российском обществе. Раньше я всегда подмечал позитивные изменения, которые происходили не благодаря, а вопреки генеральному вектору движения страны. Сейчас все изменилось.

Пока воздержусь от анализа того, что происходило с нами за уходящий год. Хотя бы потому, что реально разобрать это можно будет через некоторое время. Большое (а случившееся со всеми нами – это огромный комплекс событий, еще не завершившихся) можно увидеть только с расстояния. Сложно замерять скорость движения и направление воздушных потоков урагана, пока тебя в нем крутит и бросает из стороны в сторону.

Поэтому вместо своеобразного подведения итогов я ограничусь напоминанием и пожеланием.

Напомню, что Россия – огромная, разнообразная и сложная страна, в которой живут почти полторы сотни миллионов людей. Все мы – сограждане. Все мы в той или иной мере понимания хотим блага для нашей страны, и в этом наши взгляды могут расходиться. Это не повод драться и обвинять друг друга в каких-то грехах.

У нас есть общий интерес – сделать Россию лучше, и для этого нужно объединяться и разговаривать. В то время как из телевизора нас пытаются (довольно успешно, надо сказать) разъединить, поссорить и прервать имеющиеся контакты. Разделение на «черное» и «белое», на «своих» и «чужих» – это не то, на чем строится созидание. На этом строится только разрушение. Призываю об этом помнить.

Поэтому мое новогоднее пожелание – несмотря на все, что происходит вокруг, как минимум, не разрывать с близкими из-за разницы взглядов, как максимум – найти в себе силы разговаривать с теми, кто с вами не согласен. Делать это спокойно, уважительно, без осуждения, пренебрежения и других радикальных действий и эмоций, которые нас совершенно логично и ожидаемо захлестнули в минувшем году. Собственно, это было нашей задачей и раньше, но в 2022 году она в несколько раз усложнилась. К сожалению, не в первый и не в последний раз.

Давайте держаться друг друга и учиться находить общий язык там, где раньше этого делать не получалось. Нам еще все восстанавливать.