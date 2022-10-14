16+
Логотип Сиапресс
USD  63,0558   EUR  62,4695  

Новости

Больше новостей
Вы поддерживаете идею отказаться от новогодних гуляний?
Комментировать
0
Создание агломерации для Сургута…
Комментировать
0
Ваше душевное состояние сегодня…
Комментировать
0
Больше опросов

​Самое интересное в Сургутской агломерации – кто в ней окажется главным

Каков политический подтекст создания Сургутской агломерации

​Самое интересное в Сургутской агломерации – кто в ней окажется главным
Фото из социальных сетей автора

С политической точки зрения самый важный сюжет – это борьба за верховенство в только что созданной агломерации. Есть нефтеюганские элиты, за которыми стоит не имеющий формальных постов Владимир Семенов (бывший глава Нефтеюганского района – прим. ред.). Есть сургутские, которые представляет Андрей Филатов. Вопрос в том, кто из них в этой агломерации будет играть главную роль.

При этом еще неизвестно, как вообще она будет управляться, и будет ли управляться вообще, так как там предусмотрено коллективное участие, и формально никто не главный. Но политическая традиция такова, что кто-то должен быть «первой скрипкой». Впрочем, открыт вопрос о том, насколько выгодно тому или иному политику такое неформальное руководство. Потому что никакого бюджета у этой агломерации нет, есть только общие инфраструктурные проекты, транспорт, дороги. Если будут проекты, связанные с инвестициями из бюджета – тогда будет, за что бороться.

Если говорить про логику происходящего с точки зрения округа, то там хотят, чтобы сильные подтягивали слабых. Это похоже на разговоры о том, что богатые Тюменская или Свердловская области то ли по частям, то ли целиком взяли в свой состав бедную Курганскую область. То есть разговор о выравнивании. Предполагается, что богатые Сургут и Нефтеюганск будут вытаскивать муниципальные районы и отдельные населенные пункты, помогать им обустраиваться, финансировать инфраструктуру, промышленность и так далее. Опять же – пока непонятны механизмы, как это будет работать.

Известно, как работают агломерации зарубежом, но там все же крупные многомиллионные образования типа «Большого Токио» или Нью-Йорка. Но у нас не идет речи о том, чтобы быть похожими на них. В России вообще не так много агломераций, и как будет развиваться Сургутская – хороший вопрос. Возможно, это будет югорским ноу-хау.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:53, просмотров: 100, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Волк напал на вахтовиков на югорском месторождении 486
  2. «Сургутская агломерация» — значит, Сургут поглотит и район, и Нефтеюганск? Или зачем это вообще нужно? 475
  3. «Путь великого дракона» пролегает через Сургут // ONLINE 458
  4. ​Больше 20 югорских медработников пожаловались на отсутствие выплат 395
  5. Сургутянин продает набор для выживания 394
  6. 45-летняя разница в возрасте не помешала мигранту жениться на югорчанке 372
  7. Двух югорчан осудят за незаконный вылов рыбы 355
  8. ​Скидка на ипотеку 0,6%: партнерская программа ВТБ и компании «Этажи» снова в деле 329
  9. В ХМАО каждый второй высказался за отмену новогодних гуляний 328
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 октября? // АФИША 301
  1. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6536
  2. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 4847
  3. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3148
  4. Врио военного комиссара ХМАО: повестки могут вручаться на рабочем месте 2103
  5. В карьере рядом с Сургутом утонул бывший инспектор ДПС 1884
  6. В Сургуте осудят жителя Пермского края за склонение подростка к употреблению наркотиков 1766
  7. В Югре создадут самую большую агломерацию на территории округа 1660
  8. В Сургуте прошел Единый день посадки деревьев 1627
  9. ЖК «Зеленый» из Сургута отобрали для участия в конкурсе лучших новостроек России 1506
  10. В Нижневартовске ищут мужчину, который вышел из тубдиспансера и пропал // ОРИЕНТИРОВКА 1503
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 38879
  2. Путин объявил о частичной мобилизации 28354
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 16288
  4. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 12763
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8856
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 8231
  7. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 6536
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 6443
  9. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6000
  10. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 5315

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика