Почему Центральный рынок в Сургуте никогда не был важной точкой торговли

На выпуск проекта «О чем говорят», посвященный текущей модернизации Центрального рынка в Сургуте отреагировал читатель siapress.ru Олег Петров. Приводим его мнение.

Вот эти все фантазии на счет «типа «Депо» – за гранью разумного, пожалуй. «Депо» – оно потому и «Депо», что это бывшее настоящее депо площадью 11 000 кв. м. Да там концерт Stand Up может вполне себе затеряться в мясных рядах. А на нашем рынке – поставьте по периметру помещения фудкорты с адекватным количеством посадочных мест – и все. Где торговать?

Вообще проблема не в этом. Проблема в том, что некому торговать. Местных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) очень мало и качество у них не очень. Все, что получше – далеко, начиная с Тобольска например, но там все идет в Тюмень. Кстати, если рынок «Михайловский» имеется в виду тот, который в Тюмени, то хочу сказать что рынок это небольшой, но с большим наполнением – на голову выше сургутского. Но он небольшой.

Хотя в Тюмени и области в десять раз больше КФХ, которые еще и качественнее. Есть предприятия полного цикла, типа «Абсолют», у которых мука, масло, яйца, хлеб, колбасы и так далее – все свое. Но на рынке представлена часть из них, многие хозяйства предпочитают иметь собственные точки.

Представлены соседские мясокомбинаты в формате ларька (Ишим, Сургут, Омск и т.д.), птицефабрики и молокозаводы. Есть с десяток рядов с фруктами. Продукция КФХ представлена 15-20 точками, в которых 70 процентов продукции одинаковые от пяти-семи хозяйств, остальное – обычные продукты для ассортимента.

Из фудкорта – сетевая столовая и чебуречная. Хорош рыбный ряд речной и озерной рыбы, лично я туда только за карасями и езжу. И вот такой рынок живет себе и живет только потому, что он один на город почти миллионник.

А у нас? Вы помните в Сургуте продуктовый рынок полного формата? Набережный, Геолог, НГДУ, Строитель – все были вещевые. Более менее был в 2000-х рынок на Музейной, но там не было мяса и много чего, только бакалея, алкоголь и сигареты. Потом эстафета перешла к «Союзу оптовиков», там мясо уже было. Фрукты и овощи сургутяне всегда предпочитали покупать с колес, ездили и ездят до сих пор « на базу». По мелочи купить – весь Сургут во фрукто-овощных точках, ларьки «Мясо/рыба» на каждом шагу.

И все это время Центральный рынок работал. Но ни разу за столько лет не слышал, чтобы фраза «поехали на рынок за продуктами» ассоциировалась именно с ним. А сейчас так вообще эта фраза ассоциируется только с «Асканией» и фруктами. Вот при всех концепциях – что такого иного продают в «Купце» да и том же «Союзе оптовиков»? А ведь там не припарковаться.

Я к чему. Рынок изначально строился для галочки, не было стратегии, не было даже понимания кто туда зайдет. В таком виде он и просуществовал все эти годы. Торговля предпочитала сараи до последнего, и даже когда сараи уничтожили – даже попыток не было зайти на рынок, торговля выбрала формат ларьков. Такая же судьба, кстати, у Тюменского центрального рынка – его вот в 2020 открыли снова, неплохо было бы посмотреть результат (сам не был, думал, что он до сих пор закрыт). Но тут, опять же, речь пойдет о емкости тюменского рынка в целом.

В общем, торговать на сургутском Центральном рынке некому и нечем, покупать там никто ничего не хочет и не будет, и любая концепция, притянутая к этому рынку летит в тартарары… Да и фудкорт у нас наполнить особо нечем, кроме того, что представлено в «Сити молле» и «Ауре». Но там люди за вещами ходят, часами пропадают. А купить кусок мяса и полтушки рыбы, а потом лакомиться пиццей, пока все купленное протекает/ воняет под столом или в машине – то еще удовольствие.