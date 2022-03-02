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​Если банк, в котором лежат ваши пенсионные накопления, попал под санкции – что делать, чтобы не потерять деньги

Как перевести пенсионные накопления из попавших под санкции НПФ

​Если банк, в котором лежат ваши пенсионные накопления, попал под санкции – что делать, чтобы не потерять деньги
Фото pixabay.com

В связи со сложившейся ситуацией у многих возник вопрос, что делать с пенсионными накоплениями, которые хранятся в НПФ банков, попавших под санкции. Их можно перевести в другой НПФ или в ПФР, но действовать эмоционально не нужно, это может привести к потере инвестиционного дохода.

Напоминаю, что пенсионные накопления есть у всех граждан 1967 г.р. и моложе. Они формируются либо в ПФР, либо в НПФ. Поменять фонд можно в любой момент, но менять чаще, чем раз в пять лет его НЕ выгодно.

Фонд, в котором находятся накопления гражданина, фиксирует сумму средств по состоянию на 31 декабря года, в котором истекает пятилетний срок с года начала формирования накоплений гражданина в этом фонде.

Это значит, что, если менять фонд чаще, чем раз в пять лет (до фиксации фондом суммы, накопленной за пять лет), деньги переводятся во вновь выбранный фонд без учета инвестиционного дохода (с потерей). При досрочном переходе из одного фонда в другой, гражданин теряет доход за все годы нахождения в предыдущем НПФ (ПФР), которые в совокупности составили менее пяти лет. Это нужно учитывать при принятии решения!

Допустим, год начала формирования пенсионных накоплений в вашем фонде 2018 (значит заявление подано в 2017), фиксация дохода произойдет 31 декабря 2022 года. Т.е. подавать заявление о переходе нужно в 2022 году, с 2023 накопления переводятся без потери дохода.

Если, ваши накопления переведены в фонд в 2011 году и ранее, то первая пятилетняя фиксация была 31.12.2015, вторая 31.12.2020, третья будет 31.12.2025. Подавать заявление без потери дохода можно будет в 2025, и с 2026 деньги будут переведены.

Перевести без потери дохода в этом году можно тем, кто вступил в правоотношения с фондом в 2012 и 2017 годах.

Как посмотреть с какого года управляет вашими накоплениями фонд? Закажите Выписку с ИЛС через госуслуги или личный кабинет в ПФР, в ней будет указана дата, с которой ваш фонд стал страховщиком.

Как перейти из НПФ в ПФР? Подаем заявление в ПФР о переходе лично или через госуслуги в форме электронного документа.

Документы рассматриваются до 1 марта года, следующего за годом подачи заявления, до 1 апреля будет произведен перевод средств.

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