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​Кино про родных: топ-5 фильмов к Международному дню семей

Международный день семей ‒ отличный повод собраться и посмотреть кино вместе

​Кино про родных: топ-5 фильмов к Международному дню семей
Фото: freepik.com, кадры из фильмов

Сегодня во всем мире отмечается Международный день семей ‒ праздник, который напоминает: дом ‒ это не стены, а люди, которые рядом. Родные, с которыми можно говорить без слов, и которые принимают нас такими, какие мы есть. В этот день особенно хочется побыть вместе. А что объединяет лучше, чем хороший фильм? Мы выбрали пять картин из разных лет, которые можно посмотреть всей семьей.

«Чебурашка» (2023) 6+

Чебурашка ‒ пушистый зверек с большими ушами, живущий в апельсиновой роще. После урагана он оказывается в небольшом приморском городке, где встречает садовника Гену, его дочь Таню и внука Гришу. Чебурашка становится частью их жизни, помогая наладить отношения между родственниками и преодолеть старые обиды. Этот фильм напоминает о важности семьи, дружбы и взаимопонимания.

«В погоне за счастьем» (2006) 12+

Один из самых вдохновляющих фильмов о семье, отцовстве и человеческой стойкости. Основан на реальных событиях, фильм рассказывает историю Криса Гарднера ‒ мужчины, который оказался на грани нищеты вместе со своим маленьким сыном. Жена уходит, работы нет, ночевать приходится в приютах и метро, но Крис не сдается. Он проходит стажировку в брокерской компании, где нет гарантии трудоустройства, и каждый день борется за будущее. Главное в этой истории ‒ не бедность и не успех. Главное ‒ невероятная любовь отца к сыну, забота, которую он дает, даже когда сам на грани.

«Мэри Поппинс возвращается» (2018) 6+

Продолжение знаменитой истории о самой необычной няне на свете. На этот раз действие происходит в Лондоне 1930-х годов: Майкл Бэнкс, повзрослевший мальчик из оригинального фильма, живет с тремя детьми и переживает тяжелые времена ‒ в семье горе, грозит потеря дома, а надежды становится все меньше. Именно в этот момент из облаков появляется Мэри Поппинс. Она возвращается, чтобы помочь ‒ не только детям, но и взрослым ‒ снова поверить в чудеса, обрести уверенность и почувствовать радость жизни. Это добрый, красочный и музыкальный фильм о том, как важно, несмотря на любые трудности, держаться вместе и видеть свет даже в пасмурные дни.

«Воскресный папа» (1985) 6+

Трогательная и очень жизненная история о разводе, взрослении и настоящей любви к ребенку. Главный герой ‒ обычный мужчина, который после расставания с женой может видеть своего сына только по выходным. Вроде бы стандартная ситуация. Но за ней ‒ целый мир: попытки понять ребенка, восполнить пропущенное, быть нужным, несмотря ни на что. Это фильм не о конфликте, а о том, как важно сохранить связь, даже если семья уже не полная.

«Двое: Я и моя тень» (1995) 12+

Добрая и легкая комедия о том, как случайная встреча может изменить не только судьбу, но и сформировать настоящую семью. В центре сюжета ‒ две девочки, которые выглядят как близнецы, но живут в совершенно разных мирах: одна ‒ сирота из приюта, вторая ‒ богатая девочка из роскошного особняка. Когда они случайно сталкиваются, решают на время поменяться местами ‒ поначалу ради шутки, а потом и ради большого дела: объединить взрослого холостяка и добрую учительницу, чтобы никто из них больше не был один.


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Сегодня в 18:28, просмотров: 111, комментариев: 0
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