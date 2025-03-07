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​Она этого достойна! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Подборка идеальных подарков на 8 марта

​Она этого достойна! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com, «Авито»

Уже завтра в России будут отмечать Международный женский день. Если вы еще не определились с подарком для своей второй половинки, мамы, бабушки, подруги или сестры ‒ ловите подборку интересных вариантов с «Авито», которые продаются в Сургуте.

Съедобный букет ‒ клубника в шоколаде

Фото: https://www.avito.ru/surgut/produkty_pitaniya/klub...

Цена: 7 500 рублей

Порадуйте свою даму крупной, сочной и спелой клубникой в бельгийском шоколаде. Дополнительно к съедобному букету можно добавить фисташки или арахис, грецкий орех, миндаль, вафельную крошку, банановые чипсы, сушеное манго или мини шоколадки. Подарите не только вкусное лакомство, но и яркие эмоции!

У другого продавца из Сургута можно купить букет, в котором будет не только клубника в шоколаде, но и цветы. В объявлении указали, что все ингредиенты в наборе съедобные.

Фото: https://www.avito.ru/surgut/produkty_pitaniya/klub...

Ароматизированные свечи

Фото: https://www.avito.ru/surgut/mebel_i_interer/aromat...

Цена: 700 рублей

Создайте атмосферу уюта и тепла с ароматизированными свечами. Это идеальный подарок на 8 марта, чтобы погрузиться в расслабляющую обстановку и наполнить дом нежными ароматами. В наличии у продавца также имеются: ароматическое саше из натурального соевого воска, диффузоры и автопарфюм.

Брелок ручной работы «Сердце» из бусин

Фото: https://www.avito.ru/surgut/chasy_i_ukrasheniya/br...

Цена: 500 рублей

Покажите свою любовь и заботу с помощью трогательного брелока ручной работы «Сердце». Этот милый аксессуар, сплетенный из ярких бусин, станет символичным и запоминающимся подарком. Продавец также изготавливает своими руками сумки из акриловых и хрустальных бусин. Вы можете отправить фотографию понравившейся сумки из интернета, а мастер повторит ее с учетом всех пожеланий.

Набор бижутерии из эпоксидной смолы

Фото: https://www.avito.ru/surgut/chasy_i_ukrasheniya/na...

Цена: 450 рублей

Подчеркните ее индивидуальность с изысканным набором бижутерии из эпоксидной смолы. Каждое украшение уникально и неповторимо. Серьги и кулон, выполненные вручную, станут прекрасным акцентом, дополняющим ее образ и напоминая о вашей заботе. В наличии у продавца два комплекта.

Еще на платформе «Авито» есть другие варианты кулонов из эпоксидной смолы. По словам продавца, каждое изделие напитано его любовью и заботой.

Фото: https://www.avito.ru/surgut/chasy_i_ukrasheniya/bi...

Букет из бабочек

Фото: https://www.avito.ru/surgut/rasteniya/buket_iz_bab...

Цена: от 850 рублей

Букет из бабочек ‒ это незабываемый подарок, который запомнится надолго. Вы можете выбрать любой цвет для композиции. Продавец готов сделать букет за короткий срок, чтобы вы точно успели порадовать свою даму необычным сюрпризом.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 96, комментариев: 0
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