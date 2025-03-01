Югорчане могут купить готовый бизнес на Авито

Готовый бизнес – это возможность начать свое дело с уже налаженными бизнес-процессами, решенными вопросами по аренде, поставщикам и сотрудникам. Команда «Авито» подготовила подборку интересных вариантов готового бизнеса, представленных в ХМАО.

Масломаркет с автосервисом

В Сургуте продают действующий масломаркет с автосервисом стоимостью 170 млн рублей. Бизнес успешно работает более 30 лет и является крупнейшим масломаркетом в регионе.

«Основной вид деятельности – это оптовая и розничная продажа масел, масляных фильтров, а также услуги автосервиса – обслуживание автомобилей», – говорится в объявлении.

Продавец указал, что новый владелец получит два магазина, полностью оборудованный автосервис с 20 подъемниками, складское помещение, теплые гаражи, товарные запасы и движимую технику. Бизнес полностью укомплектован профессиональными сотрудниками – штат состоит из 43 человек.

Завод по производству питьевой, сладкой воды

Следующий готовый бизнес в подборке – завод по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Бизнес действует с 2012 года и имеет налаженную систему поставки сырья и сбыта готовой продукции, указали в объявлении.

Среди активных клиентов – крупные и мелкие магазины и заправки ХМАО. Стоимость завода – 69,5 млн рублей.

Детский развивающий центр Бэби-клуб

В Сургуте за три млн рублей продают детский развивающий центр. По словам продавца, бизнес функционирует более 14 лет. В клиентской базе более одной тысячи детей. Центр работает по франшизе.

«Сделан качественный ремонт, центр полностью оборудован. Все занятия разработаны методическим центром управляющей компании и готовы к проведению», – указали в объявлении.

Также управляющая компания поможет новому владельцу бизнеса с подбором и обучением персонала.

Прокат электромобилей

Завершает подборку – готовый бизнес по прокату детских электромобилей «Прокат Электромобилей» в Нижневартовске.

Цена готового бизнеса – 330 тыс. рублей. Согласно объявлению, в эту стоимость входит аренда места в торговом центре, стойка ресепшен, шесть детских электромобилей, видеокамера, роутер, зарядные устройства и укомплектованный штат сотрудников.