Югорчане могут купить готовый бизнес на Авито

Готовый бизнес – это возможность начать свое дело с уже налаженными бизнес-процессами, решенными вопросами по аренде, поставщикам и сотрудникам. Команда «Авито» подготовила подборку интересных вариантов готового бизнеса, представленных в ХМАО.
Масломаркет с автосервисом
В Сургуте продают действующий масломаркет с автосервисом стоимостью 170 млн рублей. Бизнес успешно работает более 30 лет и является крупнейшим масломаркетом в регионе.
«Основной вид деятельности – это оптовая и розничная продажа масел, масляных фильтров, а также услуги автосервиса – обслуживание автомобилей», – говорится в объявлении.
Продавец указал, что новый владелец получит два магазина, полностью оборудованный автосервис с 20 подъемниками, складское помещение, теплые гаражи, товарные запасы и движимую технику. Бизнес полностью укомплектован профессиональными сотрудниками – штат состоит из 43 человек.
Завод по производству питьевой, сладкой воды
Следующий готовый бизнес в подборке – завод по выпуску питьевой, минеральной и сладкой газированной воды. Бизнес действует с 2012 года и имеет налаженную систему поставки сырья и сбыта готовой продукции, указали в объявлении.
Среди активных клиентов – крупные и мелкие магазины и заправки ХМАО. Стоимость завода – 69,5 млн рублей.
Детский развивающий центр Бэби-клуб
В Сургуте за три млн рублей продают детский развивающий центр. По словам продавца, бизнес функционирует более 14 лет. В клиентской базе более одной тысячи детей. Центр работает по франшизе.
«Сделан качественный ремонт, центр полностью оборудован. Все занятия разработаны методическим центром управляющей компании и готовы к проведению», – указали в объявлении.
Также управляющая компания поможет новому владельцу бизнеса с подбором и обучением персонала.
Прокат электромобилей
Завершает подборку – готовый бизнес по прокату детских электромобилей «Прокат Электромобилей» в Нижневартовске.
Цена готового бизнеса – 330 тыс. рублей. Согласно объявлению, в эту стоимость входит аренда места в торговом центре, стойка ресепшен, шесть детских электромобилей, видеокамера, роутер, зарядные устройства и укомплектованный штат сотрудников.