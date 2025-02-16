Топ-10 городов Урала с самыми дорогими квартирами

Рынок элитной недвижимости на Урале активно развивается, и сегодня в УФО можно найти более 500 квартир стоимостью от 20 миллионов рублей. Чаще всего дорогие объекты встречаются в Свердловской и Тюменской областях, а вот в Курганской такой недвижимости нет вовсе. Аналитики Циан изучили рынок и выделили 10 городов, где продаются самые дорогие квартиры с ремонтом.

1 место – Екатеринбург

Цена: 174 млн рублей / 116 кв. м

Адрес: улица Февральской революции

Лидер рейтинга –трехкомнатная квартира в комплексе «Февральская революция», расположенном в самом центре Екатеринбурга. В доме, который когда-то был самым высоким жилым зданием за пределами Москвы, на продажу выставлен видовой пентхаус с террасой.

«Тaкую квaртиру Bы больше нe найдeтe! Жизнь над гoродом! Ежeдневноe cозерцание пpобуждения Eкaтeринбурга и сумаcшeдшие зaкaты. Праздничные салюты с «VIР мест». Видовая квартира общей площадью 116 кв.м. Вместе с квартирой Вы получаете в подарок лучшее место в Екатеринбурге для релакса и отдыха: это личная терраса площадью 117 кв.м. с панорамой на весь город! И она будет только Ваша!» – пишет продавец.

2 место – Тюмень

Цена: 69 млн рублей / 145,4 кв. м

Адрес: улица Щербакова

Самая дорогая квартира в Тюмени находится в ЖК «Вознесенский» – это двухуровневый лофт с просторной кухней-гостиной, кабинетом, детской и собственной террасой.

«Шикарное предложение для успешных людей! Продается двухуровневая квартира в самом красивом и самом престижном жилом комплексе Тюмени! В квартире сделан стильный современный ремонт по дизайн-проекту в стиле изысканного минимализма, в отделке использованы только качественные, дорогие материалы, мебель и бытовая техника», – говорится в объявлении.

3 место – Челябинск

Цена: 66 млн рублей / 220 кв. м

Адрес: Комсомольский проспект

В Челябинске за 66 миллионов рублей можно приобрести пятикомнатный пентхаус с огромной площадью. Объект расположен в доме на Комсомольском проспекте и предлагает просторные жилые зоны с высокими потолками.

«Единственное предложение такого рода в г. Челябинске — пентхаус с потрясающим видом на лес и на Кафедральный собор! Редкая возможность соединить повседневную суету города и проживание с комфортными условиями! Пентхаус выполнен в высококачественном стиле с использованием натуральных материалов, по индивидуальному дизайну», – убеждают покупателей на Циан.

4 место – Сургут

Цена: 35 млн рублей / 188 кв. м

Адрес: Набережная Ивана Кайдалова

В Сургуте элитное жилье сосредоточено в районах, прилегающих к парку «За Саймой». Самый дорогой вариант – пятикомнатная квартира с панорамными видами, трехсторонней планировкой и потолками выше 3 метров.

5 место – Салехард

Цена: 30,2 млн рублей / 165,3 кв. м

Адрес: улица Республики

В Салехарде самый дорогой объект – это трехкомнатная квартира с двумя балконами и санузлами. Она находится в панельном доме, но при этом предлагает большую жилую площадь. Бонус – ковры из «бабушкинского интерьера».

6 место – Югорск

Цена: 29,5 млн рублей / 176,9 кв. м

Адрес: Железнодорожная улица

Небольшой, но обеспеченный Югорск тоже попал в рейтинг. Здесь продается двухуровневая квартира в самом центре города, с кухней, тремя спальнями и несколькими гардеробными.

7 место – Новый Уренгой

Цена: 26,5 млн рублей / 82 кв. м

Адрес: микрорайон Дружба

Компактная трехкомнатная квартира в престижном районе ЖК «Дом №1» обойдется покупателю в 26,5 млн рублей. В стоимость входят две спальни, просторная кухня-гостиная и лоджия.

«Единственный элитный дом бизнес класса в городе», – утверждает продавец.

8 место – Нижний Тагил

Цена: 24 млн рублей / 120 кв. м

Адрес: проспект Мира

Самая дорогая квартира Нижнего Тагила находится в старинном доме недалеко от набережной. Четырехкомнатное жилье с историческим окружением предлагается за 24 миллиона рублей.

«В квартире остаются испанская мебель и дорогие элементы декора», – говорится в объявлении.

9 место – Нижневартовск

Цена: 23 млн рублей / 230,3 кв. м

Адрес: Улица 60 лет Октября

В Нижневартовске элитное жилье редко превышает 20 млн рублей, но исключением стала шестикомнатная квартира с верандой, камином и собственной сауной. Владелец запрашивает за нее 23 миллиона, хотя среднерыночная цена для города – 17,5 млн.

«Исторический центр города Нижневартовска. Рядом парк Победы, центральная набережная реки Обь, детский театр Барабашка, школа Искусств #1, УМВД, суд, несколько отделений ведущих банков России. Закрытая территория двора, стоянка для автомобилей. Круглосуточно работает консьерж при входе в дом. Эстетика подъезда и жильцов дома Вас приятно удивит», – указывают в объявлении.

Фотографий самой квартиры, к сожалению, практически нет.

10 место – Чебаркуль

Цена: 21 млн рублей / 87,5 кв. м

Адрес: Санаторий «Еловое»

На последнем месте рейтинга – объект на перешейке между озерами Теренкуль и Табанкуль. Квартира находится в санаторном комплексе и предлагает живописные виды. Есть даже сауна!