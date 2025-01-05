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​Новогоднее волшебство на экране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Обзор фильмов для семейного просмотра на новогодних праздниках

​Новогоднее волшебство на экране // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com, кадры из фильмов

Новый Год отпраздновали, а это значит, что пора готовиться к еще одному волшебному празднику – Рождеству. Большая часть новогодних и рождественских фильмов – добрые, увлекательные и уютные. Заваривайте чай, берите мандарины, усаживайтесь поудобнее и начинайте просмотр фильмов и мультфильмов, которые мы для вас собрали.

«Клаус» 6+ (2019)

Почтальон по имени Джеспер не любит свою работу. Чтобы научить парня уму-разуму, отец отправляет его на крайний север с целью открыть там почтовое отделение и обработать шесть тысяч писем за год. Но проблема в том, что в маленьком и холодном городе никому нет дела до почты – жители разделены на два лагеря и строят друг другу козни. Единственная надежда Джеспера – одинокий лесник Клаус. Их знакомство положило начало удивительным событиям.

«Четыре Рождества» 16+ (2008)

Влюбленная пара Брэд и Кейт встречаются уже три года и планируют встретить Рождество вместе со своими родителями. Однако, не все так просто, дело в том, что и его и ее родители разведены. Поэтому им придется за один день успеть посетить четыре разных места.

«Подарок на Рождество» 0+ (1996)

Вечно занятой на работе отец постоянно опаздывает на семейные мероприятия. После очередной неявки на выступление своего сына он обещает купить ему на Рождество супер-игрушку – Турбомена. Естественно, в суете рождественских задач он забывает об обещанном. В последний день у отца начинается гонка за детской игрушкой. Но вот купить ее желают многие, и такой игрушки почти не осталось в магазине. Как же отец будет выкручиваться?

«Секретная служба Санта-Клауса» 6+ (2011)

В канун Рождества Санта-Клаус занят доставкой подарков вместе со своими верными помощниками эльфами. Его младший сын Артур, который работает в отделе почты, случайно находит письмо девочки Гвен, которая расстроена тем, что не получила свой подарок, как оказалось, из-за ошибки секретной службы. Артур, будучи преданным своему делу, готов облететь весь земной шар, стараясь доставить подарок в срок, чтобы девочка не разочаровалась в Рождественском чуде.

«Достать Санту» 12+ (2014)

Незадолго до Рождества в Лондоне происходит нечто странное – по улицам гуляют настоящие северные олени. Вскоре мальчик по имени Том обнаруживает в своем доме странного мужчину, который утверждает, что он Санта-Клаус. Отец мальчика Стив считает незнакомца самозванцем, но вскоре убеждается, что он настоящий Санта. Теперь Тому и Стиву предстоит вызволить Санта-Клауса из тюрьмы, найти его оленей и спасти Рождество.

«Мальчик по имени Рождество» 6+ (2021)

Главный герой по имени Николас узнает о легендарной деревне Эльфхельм, скрытой далеко на заснеженных просторах севера. Он ужасно хочет встретиться со своим отцом, который отправился в длительное путешествие на поиски этого таинственного места. Тогда Николас начинает собственное путешествие сквозь суровую и непредсказуемую зимнюю стихию с помощью саней и своего оленя по имени Блитцен.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 139, комментариев: 0
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