Четырнадцатый выпуск урбанистических фишек, которые могли бы пригодиться Сургуту

Очередной выпуск нашей постоянной рубрики о разнообразных урбанистических ноу-хау и фишках, которые могли бы пригодиться Сургуту. Тринадцатый обзор из этой серии читайте здесь.

Казанский НТЦ

В Татарстане тоже есть что-то вроде сургутского НТЦ, только на «максималках» – Иннополис. Это небольшой город-спутник Казани, где находится одноименный университет и технопарк. И, разумеется, жилье. Так как НТЦ в Сургуте тоже будет частично застраиваться жильем, стоит посмотреть, как бы это могло быть. Посмотрите на квартал Ю в Иннополисе.

Этажность и архитектурный стиль зданий уже говорят сами за себя, но в случае Казани речь идет также о нахождении в мощной научно-образовательной и бизнесовой среде.

Красный музей

В Порту есть музей, созданный на базе бывшей пожарной части. И это – центр притяжения для людей всех возрастов.

Вход туда бесплатен, можно спокойно заходить и проводить там время – дети лазят по машинам, взрослые смотрят на технику и могут посидеть на территории части. Также там идет сбор на восстановление старинного пожарного автомобиля 1929 года.

Это все – к разговору о подобном техническом музее в Сургуте, для которого есть абсолютно все, кроме политической и управленческой воли.

Совсем красный музей

А вот – пример музея из дружественного коммунистического Китая. Он называется Музей истории China Merchants Group, и включает в себя парк Вэйбошань, все это в городе Шэньчжэне.

Когда в 1970-х годах в Поднебесной начались рыночные преобразования, инициированные Дэн Сяопином, в этом городе решили построить здание, отражающее происходящие перемены. Проект подготовило бюро Urbanus, в итоге получился музей вкупе с парком и общественной территорией.

Оно и сегодня служит важной частью городской среды и местом проведения множества культурных и образовательных мероприятий.

КМНС-отель

Сургут и Югра очень хотят расти туристические центры, но для этого нужно предлагать гостям интересные фишки. Чтобы понять, как можно удачно «поженить» создание отеля с уникальными элементами культуры малых народов севера, можно посмотреть на опыт Японии.

У озера Порото в Сираои, Хоккайдо, есть отель, сочетающий современную архитектуру и технику с наследием народа айну (древнейшие жители Японии) и их традициями охоты и собирательства.

Так, купальни отеля выполнены из местной пихты в виде айнских шалашей. Внешние и внутренние интерьеры украшены орнаментами айнов, вдоль участка высажены белые березы, и так далее. В общем, есть откуда черпать вдохновение.

Дом Пископеля

Повод порадоваться за Вологду – там завершился аукцион, на котором был продан двухэтажный деревянный дом мещанина Пископеля, построенный в 1913 году. Как ни странно, при начальной цене в 1 рубль итоговая стоимость после всех торгов составила 708 тысяч рублей.

Еще более странно, что на его месте не появится одноподъездная 25-этажка – напротив, выигравший аукцион бизнесмен обязуется восстановить и поддерживать в хорошем состоянии памятник деревянной архитектуры.