Двенадцатый выпуск урбанистических фишек, которые бы пригодились Сургуту

Очередной выпуск нашей постоянной рубрики о разнообразных урбанистических ноу-хау и фишках во многом посвящен восстановлению и переосмыслению пространств, что рано или поздно пригодится Сургуту. Одиннадцатый материал этой серии читайте здесь.

Центр в квадрате

В центре столицы Башкортостана раскинулась отличная общественная территория, которая включает в себя креативный кластер и бизнес. Называется она «Арт-Квадрат», и находится возле уфимского «нулевого километра» и прогулочной зоны в исторической части города. Некогда там работал чаеразвесочный завод, первый в губернии кинотеатр, обувная фабрика, а народном доме (ныне это театр оперы и балета) выступали Федор Шаляпин и Рудольф Нуриев.

Местные власти решили, что такая история не может уйти под какую-нибудь жилую застройку, и сделали масштабное арт-пространство, где нашлось место ремесленникам, крафтовым магазинам, лавкам, барам, кафе, и теперь там кипит молодежная культурная жизнь.

Спасённый дом

В Вологде есть важная историческая точка – дом Засецких. Это самое старое здание в городе, построенное в 1780 году. Его последний дореволюционный владелец – Николай Александрович Засецкий – был известным врачом-терапевтом. И этот дом не просто стоит до сих пор, а переживает второе рождение. Благодаря тому, что местные власти отдали его в аренду предпринимателю Герману Якимову (к слову, его усилиями уже восстановлены три старых дома в Вологде) на 49 лет. Тот платит копеечную аренду (около 200 тысяч рублей в год), но при этом обязуется вложить немалые деньги и усилия в полную реставрацию дома.

К делу привлекли специалистов из компании «Вологодские реставраторы». Те изучили исторические фотографии и взялись за восстановление внешнего облика дома до мельчайших подробностей. Фасад уже обновлен полностью. Когда реставрация завершится, в доме Засецких откроют цветочный магазин и музейную экспозицию.

Чайковский оберег

В городе Чайковский (Пермский край) проводят реновацию городской набережной реки Сайгатка. Проект «О, берег» выиграл конкурс Минстроя РФ, и теперь там открылись Северный пляж, пешеходный променад, амфитеатр, игровая и спортивная зоны, а также пешеходный мост между гостиницей «Чайка» и Южным пляжем.

Еще один пример того, как местные жители вместе с властями кооперируются, добиваются федеральных денег – и реализуют отличные проекты.

Культура под Калугой

Знали ли вы, что самый большой арт-парк в Европе находится в России – он носит название «Никола-Ленивец» и располагается в Калужской области. Как утверждают местные, на этой территории древние вятичи жили в третьем тысячелетии до нашей эры, там же проходило известное всем нам по школе «стояние на Угре» в 1480 году. А в 1989 году московский архитектор Василий Щетинин с друзьями приехал в это удаленное от цивилизации место и решил построить там домик и что-нибудь интересное творить. Итогом стало создание более 30 необычных арт-объектов на пространстве в 600 гектар.

И сейчас территория не пустует – там проходят фестивали, выставки, концерты и прочие события, среди которых – легендарный фестиваль ландшафтных арт-объектов «Архстояние».

Трансформация по-православному

Необычная история произошла в Нижнем Новгороде. Там в историческом центре города было небольшое здание трансформаторной будки. Его, как водится в хороших сюжетах, не стали сносить и строить на его месте жилую многоэтажку , а преобразовали в православную кофейню.

Название ей дали по следам здания-предшественника – «ТП-РП 2820», а вот наполнение оказалось сугубо концептуальным – в светлых тонах, минимализме, деревянной мебелью с православными мотивами.

В меню – кофе разных форматов, а также какао, чай и сбитень. Такой необычный – а значит, интересный и привлекательный подход.