Одиннадцатый выпуск урбанистических фишек, которые бы пригодились Сургуту

Очередной выпуск нашей постоянной рубрики о разнообразных урбанистических ноу-хау и фишках, а также примеров интересных решений, которые могли быть полезными Сургуту. Десятый выпуск этой серии материалов читайте здесь.

Скинулись на полосу

Немногие в России догадываются, что самый эффективный способ убрать электросамокатчиков с тротуаров – это не запретить и не расстрелять всех любителей средств индивидуальной мобильности, а дать им возможность ездить по своему участку дороги с минимальным шансом быть сбитыми или сбить кого-нибудь. Проблема в том, что таких мест не так много, а чтобы их создавать – нужно быть исполнительным органом власти, которые, как правило, заняты другими делами.

Позитивный случай произошел в Москве – там Ассоциацию микромобильности допустили к проектированию велодорожек, и в итоге за счет компаний-операторов электросамокатов должны до конца года появиться примерно 6 км новых пространств для движения велосипедов и СИМ. Средняя стоимость такой работы – 800 тысяч рублей на километр (то есть копейки). Так что умные города, зная об этом прецеденте, будут привлекать компании, сдающие в аренду электросамокаты, к созданию инфраструктуры для их клиентов.

Не без парковки

Продолжим тему индивидуальной мобильности. Все больше россиян пользуется велосипедами в качестве альтернативы личному транспорту. Для ускорения процесса требуется создавать комфортные условия, в частности, для хранения двухколесных друзей. Если для использования велосипеда нужно тащить его в руках на высокий этаж или каждый раз мыть, чтобы вынести на балкон – это снижает мотивацию постоянно использовать велик. Поэтому в городах приходят к пониманию – нужно строить комфортные крытые вело-паркинги.

Там, где чиновники поумнее, и приоритеты расставлены в пользу граждан, даже появляются требования к новым жилым комплексам: можно не особо заморачиваться с проектированием парковок для машин, но хорошие паркоместа для велосипедов делать обязательно. Иначе не будет разрешения на строительство.

Единство в разнообразии

Никогда не устанем показывать жителям Сургута и Югры, что жилые комплексы могут быть не только в виде многоэтажных коробок.

Вот пример – новый домик-квартал во французском Монпелье. В этом комплексе разноэтажных и разнофасадных зданий есть 105 квартир, 5 небольших офисов, а также магазины и дворовая инфраструктура.

Плитка на память

Поразительная история из немецкого Карлсруэ – старый и относительно небольшой город на примерно 300 тысяч человек. В 2015 году там был 300-летний юбилей. Знаете, когда местные власти с жителями начали готовиться к празднику? (Сейчас держитесь за стул) За 13 (!) лет. В 2002 году там запустили программу вовлечения жителей «Город 2015», в рамках которой неспешно и обстоятельно изучали отношение граждан к малой родине, выделяли отличительные черты города, планировали будущее.

Одним из продуктов этой работы стало создание «солнечного веера» – протяженной желтой дорожки, уложенной плиткой производства местной мануфактуры. Причем это не было, как у нас, централизованно и по команде.

Каждый желающий мог сделать плитку по своему эскизу, соблюдая определенный свод правил, и ее постепенно мостили. За 20 лет продолжительности этого проекта целые поколения смогли выразить любовь к родному городу таким вот способом.

Работа над ошибками

В Нижнем Новгороде, где некогда проходила крупнейшая ярмарка Российской империи, был грузовой порт.

Он закрылся в 2017 году, после чего власти решили переосмыслить территорию и сделать ее общественной. И, не подумав, снесли один из главных атрибутов старого порта – краны, которые были своеобразными символами места. Потом поняли, что ошиблись, и решили вновь установить на набережной с парком кран КПМ 30-35-10,5, который сохранился на заводе «Красное Сормово».

Это на заметку тем, кто когда-нибудь возьмется за реновацию сургутского речпорта – не стоит бездумно все сносить, выплескивая вместе с водой значительные артефакты эпохи.