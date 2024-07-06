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Тепловой или солнечный? // Обзор СИА-ПРЕСС

Как избежать солнечного или теплового удара? Рекомендации югорских санврачей

Тепловой или солнечный? // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО сохраняется солнечная жаркая погода. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни воздух в регионе прогреется до +28+33 градусов. В такие дни важно соблюдать меры предосторожности от солнечного удара или теплового удара. Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали, в чем разница между тепловым и солнечным ударом, и как их избежать.

Тепловой удар vs солнечный удар: основные отличия

Тепловой удар возникает вследствие общего перегрева организма при высокой температуре воздуха и высокой влажности. Это состояние сопровождается нарушением работы жизненно важных органов, что может привести к серьезным последствиям, включая потерю сознания и судороги. Солнечный удар, в свою очередь, является разновидностью теплового удара, вызванного длительным воздействием солнечных лучей на непокрытую голову. Главным образом, страдает головной мозг, и симптомы могут проявиться не сразу, а спустя несколько часов.

Причины и механизмы развития теплового удара

Тепловой удар обычно развивается при длительном нахождении в условиях высокой температуры, когда организм не может справиться с тепловым режимом. Это приводит к перегреву, который усиливается при высокой влажности воздуха, что мешает нормальному терморегуляционному процессу организма.

Солнечный удар: особенности и последствия

Солнечный удар возникает при прямом воздействии солнечных лучей на голову без защиты. Основные последствия включают головные боли, тошноту, учащение пульса и дыхания. При продолжительном воздействии солнечных лучей могут возникнуть серьезные осложнения, такие как обморок, нарушения сознания и даже судороги.

Стадии развития солнечного удара: что важно знать

Солнечный удар проходит через несколько стадий, начиная с первой, характеризующейся головными болями и слабостью, до третьей стадии, когда возникают судороги, потеря сознания и возможно развитие комы. Раннее распознавание симптомов и своевременная медицинская помощь критически важны для предотвращения серьезных осложнений.

Профилактика теплового и солнечного удара: основные меры

Для предотвращения теплового и солнечного ударов рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно в часы пик солнечной активности с 12:00 до 16:00. Носите светлую, воздухопроницаемую одежду и головной убор, используйте солнцезащитные кремы и зонты. Эти меры помогают предотвратить ожоги и минимизировать риск солнечного удара.

Что делать при подозрении на тепловой или солнечный удар

При подозрении на тепловой или солнечный удар необходимо немедленно переместить пострадавшего в прохладное место, обеспечить доступ к прохладной воде и вызвать скорую помощь. Необходимо снизить температуру тела путем охлаждения кожи и предоставить покой до прибытия медицинских специалистов.

Важность водного баланса в жару

Поддержание достаточного уровня водного баланса в организме играет ключевую роль в предотвращении теплового удара. Регулярное употребление воды помогает организму поддерживать нормальную температуру и функционировать эффективно в условиях жары. Пейте достаточное количество воды (2,5-3 литра в день) и избегайте алкоголя.

Рекомендации по питанию и образу жизни в жару

В жаркую погоду следует отдавать предпочтение легким пищевым продуктам, богатым жидкостями и минералами. Овощи, фрукты и кисломолочные продукты способствуют поддержанию водного баланса и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами.

Также рекомендуется свести к минимуму использование декоративной косметики. Кожа в жару усиленно дышит и потеет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор косметикой может привести к перегреву организма. Санврачи советуют по возможности принимать прохладный душ несколько раз в день и не заниматься активным спортом при температуре выше 25 °С.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 98, комментариев: 0
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