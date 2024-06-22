Как избежать трагедии на водоемах: рекомендации для югорчан

Жителям Сургута регулярно напоминают, что в окрестностях города купаться нельзя. Подходящих водоемов для этого нет: загорать можно, купаться нет. Но горожан это не останавливает, и далеко не всегда рискованные заплывы завершаются удачно. Только с начала сезона в Сургуте утонули восемь человек. Все они купались в необорудованных местах, шестеро были нетрезвыми.

В СУ СКР напомнили о наиболее частых причинах трагедий на воде, а также перечислили основные правила, которые позволят их избежать.

Причины трагедий:

Употребление алкоголя — основная причина гибели взрослых на водоемах

Купание в состоянии опьянения значительно увеличивает риск несчастных случаев. Необходимо помнить, что алкоголь ослабляет реакцию и координацию движений, что особенно опасно в воде, где каждая секунда может быть решающей.

Недостаток присмотра и контроля чаще всего приводит к несчастным случаям с маленькими детьми

Недостаток внимания со стороны взрослых к местонахождению и действиям детей часто становится причиной происшествий на водоемах. Родители и наблюдающие должны быть всегда готовы к оперативному реагированию на любую угрозу и оказанию помощи при необходимости.

Переоценка собственных способностей — частый фактор гибели подростков

Подростки, стремящиеся проявить себя и показать свою силу, часто могут переоценить свои возможности на воде. Это может привести к опасным ситуациям, если подросток окажется в условиях, когда он не может справиться с сильным течением или долгим плаванием. Важно обучать подростков основам безопасного поведения на воде и прививать им ответственный подход к собственной безопасности.

Основные правила безопасности на воде:

Выбирайте разрешенные места для купания

Выбирая место для купания, необходимо учитывать его безопасность. Оптимальный вариант — это купание только в специально отведенных для этого местах с наличием постов спасателей. Вода должна быть чистой, без сильных течений и захламленного дна.

Дети должны находиться под наблюдением взрослых, которые умеют плавать

Дети должны находиться под наблюдением взрослых, которые не только умеют плавать, но и знают, как предотвратить потенциальную угрозу. Важно не только следить за ребенком, но и быть готовым к предоставлению помощи в случае необходимости.

Постоянный контроль и готовность к помощи — обязательные условия пребывания ребенка на водоеме

Необходимо наблюдать за ребенком, пока он находится в воде. Важно учитывать безопасность водоема: течения, глубину воды и изменения погоды.

Избегайте купания у крутых берегов, в заболоченных или заросших местах

Купание у крутых берегов с сильным течением или в заболоченных, заросших растительностью местах может быть опасным. Такие места усложняют спасение в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Необходимо избегать подобных мест и предпочитать безопасные пляжи с хорошей видимостью и легким доступом к берегу.

Абсолютно запрещено купаться в состоянии опьянения

Алкоголь отрицательно влияет на координацию движений и восприятие опасности, что может привести к тяжелым последствиям. Пьяные люди часто не могут адекватно оценить свои силы и риски, что делает их уязвимыми в воде.

Избегайте ныряния с мостов, причалов и близко к проходящим судам

Нырять с мостов, причалов или подплывать близко к проходящим судам также является опасным занятием. В этих местах могут скрываться подводные препятствия или течения, невидимые с поверхности. Подобные действия могут стать причиной серьезных травм.

Помните, что соблюдение этих простых правил существенно уменьшает риск несчастных случаев на воде и помогает сохранить жизни.