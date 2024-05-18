Шесть новых сериалов, которые точно скрасят скучные вечера

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=HEqBFigvMyfao1faWaMMoaGZc1UyGRyWg+jNV9QcLGDNSrMgqk3n3C89mKzq8vaRZcSLsFlaMO/QIoyxNJeWE8scAl8FzqOgBZqYM4GaOBePfFfVPqhBmGgp3gyx+HDBHbSoihp/q9gvi8oKe9S3fQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=HEqBFigvMyfao1faWaMMoaGZc1UyGRyWg+jNV9QcLGDNSrMgqk3n3C89mKzq8vaRZcSLsFlaMO/QIoyxNJeWE8scAl8FzqOgBZqYM4GaOBePfFfVPqhBmGgp3gyx+HDBHbSoihp/q9gvi8oKe9S3fQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "35b1a2d41f13da49980cc2f6f92c0eb4.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715678477"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145195"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=VbMVWXelVm7E4Ek+9CxVK0Qs64NkoZb4e4IUOxHq52J3dV4vrDGu3jZA3OizvGXebc6WdCIZdIx5KSii+PdkyhudbQZXk1mJXr3joYUPqPiKqMe4LCahHqUPNO91ZTldaGTzR3oIizsdbINzULzK2Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=VbMVWXelVm7E4Ek+9CxVK0Qs64NkoZb4e4IUOxHq52J3dV4vrDGu3jZA3OizvGXebc6WdCIZdIx5KSii+PdkyhudbQZXk1mJXr3joYUPqPiKqMe4LCahHqUPNO91ZTldaGTzR3oIizsdbINzULzK2Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "144"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(52) "Выставка недвижимости (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "444bf502a5c95d179074ae7bf6a290b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-14 14:21:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:55"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "144"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715578045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145173"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=HEqBFigvMyfao1faWaMMoaGZc1UyGRyWg+jNV9QcLGDNSrMgqk3n3C89mKzq8vaRZcSLsFlaMO/QIoyxNJeWE8scAl8FzqOgBZqYM4GaOBePfFfVPqhBmGgp3gyx+HDBHbSoihp/q9gvi8oKe9S3fQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=HEqBFigvMyfao1faWaMMoaGZc1UyGRyWg+jNV9QcLGDNSrMgqk3n3C89mKzq8vaRZcSLsFlaMO/QIoyxNJeWE8scAl8FzqOgBZqYM4GaOBePfFfVPqhBmGgp3gyx+HDBHbSoihp/q9gvi8oKe9S3fQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "143"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(54) "Выставка недвижимости (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "35b1a2d41f13da49980cc2f6f92c0eb4.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-13 10:27:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:33"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "143"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1715678477"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1716145195"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=VbMVWXelVm7E4Ek+9CxVK0Qs64NkoZb4e4IUOxHq52J3dV4vrDGu3jZA3OizvGXebc6WdCIZdIx5KSii+PdkyhudbQZXk1mJXr3joYUPqPiKqMe4LCahHqUPNO91ZTldaGTzR3oIizsdbINzULzK2Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=VbMVWXelVm7E4Ek+9CxVK0Qs64NkoZb4e4IUOxHq52J3dV4vrDGu3jZA3OizvGXebc6WdCIZdIx5KSii+PdkyhudbQZXk1mJXr3joYUPqPiKqMe4LCahHqUPNO91ZTldaGTzR3oIizsdbINzULzK2Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "144"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "44"
      ["name"]=>
      string(52) "Выставка недвижимости (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(33) "https://www.zagorod.site/surgut86"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "444bf502a5c95d179074ae7bf6a290b9.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcRSUqF"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-14 14:21:17"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-19 23:59:55"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "144"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
ИП Осипова Ксения Сергеевна ИНН 720316352177 erid:2SDnjcRSUqF реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  90,9873   EUR  98,7776  

Новости

Больше новостей
Надо ли вводить штрафы за оскорбление педагогов?
Комментировать
0
Цены на кофе растут. Ваши действия?

Буду пить кофе меньше 23.1%

Увеличу траты на кофе 43.5%

Не пью кофе 26.9%

Не знаю 6.5%

Всего голосов: 108

Комментировать
0
Больше опросов

​Что посмотреть? // Обзор СИА-ПРЕСС

Шесть новых сериалов, которые точно скрасят скучные вечера

​Что посмотреть? // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com, кадры из фильмов

Триллер, детектив, романтика - что предпочитаете вы? Готовьтесь к захватывающим вечерам в компании сериалов. Мы как раз нашли несколько интересных новинок.

«Режим»

Страна: США

В главных ролях: Кейт Уинслет, Андреа Райзборо, Хью Грант, Рори Кинэн

Остросоциальная драма Уилла Трэйси, сценариста нашумевших «Наследников», рассказывает о канцлере Елене Вернэм. События сериала разворачиваются в течение года в охраняемых стенах дворца, расположенного в вымышленной европейской стране, где царит авторитарный режим. Канцлер Елена Вернэм пытается укрепить свою власть, что в итоге приводит к разделению дворца и всей страны вокруг нее. Роль диктатора исполнила Кейт Уинслет, а главного противника режима сыграл Хью Грант.

«Фоллаут»

Страна: США

В главных ролях: Аарон Мотен, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Майкл Эмерсон

Этот американский телесериал, основанный на игровой франшизе с тем же названием, рассказывает о постапокалиптическом мире. Действие происходит в 2296 году, спустя 219 лет после ядерной войны. Центральным персонажем является девушка по имени Люси, выбравшаяся из подземного бункера, где люди пряталась от ядерных взрывов и осадков. Героиня отправляется на поиски похищенного отца. В сериале выжившие после ядерной войны люди строят новую цивилизацию. Одни занимаются хозяйством и торговлей, другие же становятся бандитами. Валютой выступают крышки от бутылок «Ядер-колы».

«Джентльмен в Москве»

Страна: Великобритания

В главных ролях: Юэн Макгрегор, Мэри Элизабет Уинстэд, Бо Гадсдон, Леа Харви

Вымышленный российский дворянин Александр Ростов избегает смертной казни во время Октябрьской революции. Вместо этого его отправляют в необычную ссылку — он вынужден жить на чердаке гостиницы «Метрополь». Ему разрешено общаться лишь с персоналом и постояльцами этой гостиницы. Выходить за порог гостиницы запрещено, да и просто невозможно: там его поджидает кровожадный подполковник НКВД Осип Глебников.

«Постучись в мою дверь в Москве»

Страна: Россия

В главных ролях: Никита Волков, Лиана Гриба, Александра Тулинова, Марина Кравец

Это отечественный ремейк популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь», который рассказывает о страстной и запутанной истории любви главы архитектурного бюро и студентки. Как и в оригинале, герои вначале заключают между собой выгодную сделку, но спустя время понимают, что влюбились друг в друга. В российской версии привлекательного бизнесмена сыграл Никита Волков, а его девушку - Лиана Гриба.

«Рипли»

Страна: США

В главных ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Франко Сильвестри

События происходят в 1960-е годы. Том Рипли отправляется в Италию по поручению знакомого бизнесмена, чтобы убедить его сына Дика, ведущего праздный образ жизни, вернуться домой в США. Поначалу Том соглашается на сделку, но после личной встречи с Дики решается на самую большую аферу в своей жизни. Сериал снят по мотивам знаменитой книжной серии Патриции Хайсмит. Том Рипли не первый раз появляется на экране. Ранее его играли Ален Делон и Джон Малкович, а самое знаменитое воплощение подарил Мэтт Деймон в фильме 1999 года «Талантливый мистер Рипли».

«Престиж»

Страна: Россия

В главных ролях: Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Аскар Ильясов

Зрителей сериала погружают в быт элитного поселка «Престиж», где живут красивые и беспечные герои. Размеренную жизнь обитателей нарушает внезапное убийство няни. В том, кто виноват в преступлении, предстоит разобраться следовательнице Елизавете Егоровне. В ходе расследования не только обнаруживаются улики, но и открываются тайны, которые могут разрушить семьи богачей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:27, просмотров: 86, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Найденных в ХМАО медвежат отправят в Тверскую область 541
  2. ​Александр Моор прокомментировал итоги исполнения бюджета региона 511
  3. Югорчан приглашают на «Ночь музеев» в Государственный художественный музей 504
  4. ​Тюменская область представила лучшие практики привлечения инвесторов в Казани 489
  5. ​Александр Моор принял участие в Технологической неделе TNF в Тюмени 431
  6. ​Купаться в ХМАО можно лишь в пяти водоемах 426
  7. ​Публикация «Дневников Ивана Захарова» стала бы культурным феноменом в Сургуте 350
  8. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 317
  9. В Сургуте залатают дыры на дорогах и обновят тротуары 301
  10. Рабочая неделя начнется в ХМАО с почти летнего тепла 255
  1. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 2947
  2. ​Слово об отце 2605
  3. ​Сургутская практика: в город заходит иногородняя «технократическая» команда, запускает проекты и неожиданно исчезает 2157
  4. ​Сургутский летописец 2079
  5. ​Молодым семьям России предложили давать беспроцентные займы на жилье 1996
  6. ​Чистый источник 1532
  7. ​В Сургуте начинается сезон белых ночей 1488
  8. ​Администрация Сургута снова не дождалась работников ООО «Центр» на встречу 1423
  9. ​Обь идет — к похолоданию: какая погода будет в Сургуте на неделе? 1418
  10. ​Личность и история 1409
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 13152
  2. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 8108
  3. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 7399
  4. «У семи нянек дитя без глазу» 6845
  5. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 5406
  6. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 5374
  7. ​Чье имя всуе 5130
  8. ​Андрей Филатов досрочно покидает пост главы Сургута 5051
  9. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 4962
  10. Александр Недашковский: «Всего в период с 2022 по 2025 год запланировано подведение сетей газораспределения до границ 204 участков» 4818

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика