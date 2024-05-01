16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  91,7791   EUR  98,0270  

Новости

Больше новостей
Вы пойдете на субботник?
Комментировать
0
Больше опросов

​Что изменится в России с 1 мая // Обзор СИА-ПРЕСС

Обзор важных изменений в России с 1 мая

​Что изменится в России с 1 мая // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

С 1 мая в России вступили в силу значимые изменения, которые охватывают самые разные сферы. Они направлены на повышение качества товаров и услуг, обеспечение финансовой доступности и поддержку образования. Рассказываем о главных изменениях.

Блокировка просрочки

В крупных торговых сетях с 1 мая стало технически невозможно купить просроченную молочную продукцию. Ее продажу блокирует кассовый аппарат. Механизм работает как на обычных кассах, так и на кассах самообслуживания.

Системы маркировки также важны для надзорных органов. Если розница не подключена к новому режиму или продает плохой товар, данные из системы будут передаваться в Роспотребнадзор и станут поводом для проверки. Ожидается, что с 1 сентября механизм блокировки распространится на всю розницу.

Бесплатные переводы до 30 млн рублей

С 1 мая можно без комиссии через СБП переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Ранее действовал лимит в 100 тыс. руб. Остается лимит в 100 000 руб. в месяц для переводов по СБП другому человеку. За сумму свыше взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.

В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП. Новые правила не распространяются на переводы, которые осуществляются непосредственно в отделении банка, так как это более затратная для них операция. Исключение также составят переводы по номеру карты, поскольку в этом случае невозможно однозначно определить получателя средств.

Подорожает вино

С 1 мая в России акцизы на тихие и игристые вина выросли в три раза, достигнув 108 и 119 рублей за литр соответственно. Эксперты прогнозируют увеличение цен на вино и шампанское в магазинах на 10–15%. По их оценке, подорожание будет носить постепенный характер, так как у участников рынка было время подготовиться к повышению акцизов.

Российские виноделы уже предупредили контрагентов о повышении цен с 13 мая, пишет РБК. Стоимость их продукции в зависимости от конкретного наименования вырастет на 7–35%. Подорожают, например, вина производителей «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Союз-Вино», винный дом «Фотисаль» и другие.

Маркировка черной и красной икры

С 1 мая производители и импортеры обязаны маркировать черную и красную икру в системе «Честный знак». Теперь все производители, импортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру осетровых и лососевых рыб, произведенную после 1 мая 2024 года. Кроме того, они должны предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

Обязательной маркировке подлежит как икра в банках, так и икра в пластиковых кубоконтейнерах, которая в дальнейшем будет перерабатываться или продаваться на развес, пишет ТАСС. Данная мера призвана обеспечить полную цепочку прослеживаемости икры на рынке.

Изменения в образовании

С 1 мая вступают в силу поправки в закон «Об образовании», которые касаются правил заключения договоров на целевое обучение в университетах и колледжах. Минимальный срок отработки после обучения остался тем же — три года, а максимальный ограничили пятью годами.

Будущий работодатель может взять на себя часть или даже все расходы студента и гарантировать ему трудоустройство. Это решение призвано стимулировать обучение востребованным профессиям и содействовать подготовке кадров с учетом потребностей рынка труда.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:55, просмотров: 153, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#332 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1714505436"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1715108033"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=ZNgINdzuIsSvKMD6pKZhK43CnyO92V4Db+r3SEkpTRuYdTaqJrSMyP4sOPnNFQITsFGXx1xG1DHBgMMY6XKb13mAB41E3azTHGOPfbhjGVT9SxaZADdeDT0A7e4pF8Ts"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "2e688ff449b3183812ff203984197f62.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjer9D4u"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-05-01 00:30:36"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-05-07 23:53:53"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#342 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#344 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#340 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjer9D4u реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Наталья Комарова наградила югорчан накануне праздника Весны и Труда 640
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 581
  3. Жители Ханты-Мансийска наблюдают за ледоходом 480
  4. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 461
  5. ​Ретропоезд «Эшелон Победы» не приедет в ХМАО 347
  6. В Нижневартовске из окна выпал мужчина 347
  7. В ХМАО голодные медвежата выбежали на трассу к людям 345
  8. Жителям и гостям Москвы расскажут о династии геофизиков из ХМАО 307
  9. Клещи начали нападать на югорчан 288
  10. Главой Нефтеюганска может стать королева красоты 261
  1. ​17-летний вартовчанин подозревается в убийстве мужчины 4139
  2. ​Экс-мэр Сургута стал советником Комаровой 2550
  3. ​Горит Киртбая // ФОТОФАКТ 2392
  4. ​Ледоход в Сургуте ожидается через несколько дней 2209
  5. ​Чье имя всуе 2157
  6. Депутаты Сургута единогласно приняли досрочную отставку Андрея Филатова 2153
  7. В Сургуте на въезде в дачный кооператив заметили танк 1870
  8. В Сургуте назвали УК-антилидера по уборке снега 1767
  9. В Сургуте с 1 мая изменится расписание дачных маршрутов 1748
  10. Куда сходить в Сургуте на выходных 27-28 апреля? // АФИША 1733
  1. ​Время, вперед! Полвека назад в Сургуте… 7186
  2. ​Валерия Пахтаева: «Федеральные торговые сети своей политикой убивают любое качественное производство в России. Сургут не исключение» 6898
  3. ​В Тюменской области прошло совещание по предупреждению последствий паводка 6608
  4. ​Оби кровавый берег. Год 1921 5763
  5. Синоптики прогнозируют похолодание до -19 градусов в ХМАО 5505
  6. ​«Ожидаем лучшего, готовимся к худшему»: о риске подтоплений в Югре 5449
  7. ​Нужна дорожка 5348
  8. До 200 тысяч и выше // Обзор СИА-ПРЕСС 5073
  9. ​И Сургут зазвучал // ФОТОРЕПОРТАЖ 4927
  10. ​Евгений Дьячков будет управлять аэропортом Сургута еще два года 4699

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика