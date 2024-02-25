Борьба с клещевым вирусным энцефалитом: важность вакцинации и профилактики

22 февраля отмечался Всемирный день борьбы с клещевым вирусным энцефалитом. Эту дату в 2013 году учредило Всемирное общество энцефалита для того, чтобы напомнить людям об опасности заболевания и предотвратить новые случаи.

Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы, передающееся через укусы таежного клеща. Возбудитель болезни (арбовирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Эндемичные территории находятся в 49 регионах России, включая Югру.

В Управлении Роспотребнадзора по ХМАО рассказали о том, сколько людей в регионе заразились клещевым энцефалитом в прошлом году, где клещи чаще всего нападали на югорчан и почему так важно пройти вакцинацию.

Итоги минувшего сезона в ХМАО

В 2023 году иксодовые клещи активизировались 6 апреля. Для сравнения, в 2022 году первых клещей обнаружили 20 апреля, в 2021-м - 9 апреля, в 2020-м - 20 апреля, в 2019-м – 7 мая. Заболевания клещевым энцефалитом в прошлом году регистрировались в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Пыть-Яхе Нефтеюганске, Белоярском, Когалыме, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Нефтеюганском и Кондинском районах.

Кто чаще заражался

В возрастной структуре заболевших 46,7% составили люди старше 50 лет. В социальной структуре 60% - работающее население, 40% - неработающее, 20% - пенсионеры.

Где клещи чаще нападали на югорчан

Чаще всего клещи нападали на югорчан в лесу (34,6%), на дачах и садовых участках (28,2%). В черте населенных пунктов пострадали 18,9% всех обратившихся за медицинской помощью. Завозные случаи составили 14,7%.

Чем опасен клещевой энцефалит

Вирусный клещевой энцефалит способен привести к инвалидности и летальному исходу. Протекает в молниеносной и затяжной форме.

Кто входит в группы риска

Люди, проживающие на эндемичных территориях, а также работники, часто контактирующие с природой, входят в группы риска и должны обратить внимание на профилактическую вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита.

Превентивные меры и защита

Помимо вакцинации, следует использовать такие меры защиты от клещей, как ношение защитной одежды, использование репеллентов и осмотр тела после прогулок на природе.

Как часто проходить вакцинацию

Поскольку вакцина обычно имеет пролонгированное действие до 1 года, то полный курс следует проводить через 10-12 месяцев и начинать его лучше всего осенью. Сроки ревакцинации – через 12 месяцев после второй прививки, и далее каждые 3 года для поддержания стойкости иммунитета. Конкретные схемы иммунизации зависят от вакцинного препарата.

Но существует и экстренная схема вакцинации против клещевого вирусного энцефалита, когда вторая доза вакцины вводится через 7 дней после первой, третья — через 14 дней после второй, четвертая — через 12–18 месяцев после третьей. Ревакцинация проводится через 3 года после введения четвертой дозы.