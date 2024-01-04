Обзор новогодних шуток и мемов по случаю наступления 2024-го

Любое яркое событие в современном мире немедленно обрастает массой разнообразных мемов и шуток. Новый год – отличный повод в очередной раз порефлексировать и на вечные, и на актуальные темы – предпраздничная суета, обжорство салатами, каникулярный «загул», а также тревожные ожидания от будущего с робкой надеждой на хоть что-то хорошее. На «экваторе» новогодних праздников предлагаем вашему вниманию подборку мемов и шуток на тему наступившего 2024 года.

Конец года — парадоксальное время, когда часть людей уже ушла в праздничное состояние, а другая — в авральном режиме пытается закончить все рабочие дела:

Перевод: каждый на работе в предновогоднюю неделю — звучит как проблема 2024-го

Конечно, не обошлось без эха знаменитой «голой вечеринки»

Какой год — такие и зайцы

Вопрос выбора напитков для празднования — дело серьезное

А кому-то придется по душе и такой вот «суп» — одно из неплохих средств согреться (но все же 18+)

Рубрика «Открытие года»

Популярность одного из новогодних салатов вышла из-под контроля

Все-таки Россия крайне разнообразная страна

Неувядающая шутка для каждого постновогоднего периода

Для кого-то Новый год — период напряженной работы

Время ставить себе реалистичные цели

Тема инфляции все же никуда не девается

Тем не менее, люди находят позитив и праздничную атмосферу порой в совершенно неожиданных местах

Перевод: «Когда ты думал, что 2024-й может стать твоим годом, но потом узнал, что 12 миллиардеров начали строить бункеры «судного дня»

Именно этого мы просим у Деда Мороза уже четвертый год подряд

До недавних пор было модно мечтать о возвращении в прекрасный 2007 год, теперь это место занял 2019-й

Тем не менее, закончим на позитивной ноте. Пусть в 2024 году все будет лучше, чем в 2023!