Избавляемся от утренней отечности подручными средствами

Праздничные выходные очень часто сбивают нас с привычного режима – щедрый стол, отсутствие физической активности и веселье до утра возвращаются к нам отеками, которые портят и внешний вид, и настроение. О том, как избавиться от этой неприятности в домашних условиях, читайте в нашем обзоре.

Контрастное умывание

Для этого потребуется два полотенца – одно смачиваем холодной водой, а другое горячей. Поочередно прикладываем полотенца к лицу. Этот способ поможет эффективно избавиться от отеков под глазами.

Патчи и маски

Эти средства есть в арсенале любой девушки. Для достижения большего эффекта необходимо оставить патчи или маску на некоторое время в холодильнике. Это поможет ускорить циркуляцию крови и выведет лишнюю жидкость из тканей.

Соблюдение питьевого режима

После застолья следует вернуться к оптимальному питьевому режиму. В этом случае организм перестанет накапливать воду про запас, и отеки уйдут. Следует помнить, что пить необходимо именно воду, а вот от сладких, алкогольных и кофеинсодержащих напитков лучше отказаться.

Самомассаж

Для этого нужно использовать кубик льда или охлажденный массажный ролик. Движение необходимо выполнять от центра лица к периферии нежными, но уверенными движениями.

Прыжки на месте

Такое упражнение помогает разогнать лимфу по всему телу. Для этого необходимо встать на носочки и подпрыгивать в течение одной минуты, не прикасаясь пяткой к полу. Рекомендуется делать один такой «прыжок» в секунду.