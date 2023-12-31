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Новый год на экране // Обзор СИА-ПРЕСС

Заряжаемся новогодним настроением с любимыми фильмами

Новый год на экране // Обзор СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Новый 2024 год почти наступил. Впереди - продолжительные новогодние каникулы. Предлагаем включить в праздничную программу просмотр любимых фильмов. Они помогут создать новогоднее настроение и гарантированно доставят радость.

«Четыре рождества» (2008). Кейт и Брэд уже три года вместе. Они любят друг друга, но жениться не спешат, поскольку не видят в «штампе» ничего хорошего. В канун Рождества пара решает уехать в теплые края и заняться дайвингом. Но нырять им придется не в океан, а в семейные торжества.

«Полярный экспресс» (2004). Оригинальный анимационный фильм, рассказывающий историю маленького мальчика, которому предстоит поездка на Полярный круг в рождественскую ночь. Это сказочная и трогательная история о вере и магии.

«Чародеи» (1982). Добрая новогодняя сказка о любви, которая способна творить настоящие чудеса. Главная героиня Аленушка Санина работает в научном универсальном институте необыкновенных услуг (НУИНУ) и готовится к свадьбе с женихом Иваном. Но счастью молодых пытается помешать коллега Аленушки с фамилией Сатанеев. Ивану придется помериться силами со злом, чтобы обрести счастье с любимой.

«Чудо на 34-й улице» (1994). Трогательное кино о маленькой Сьюзан, не верящей в Санта-Клауса, и о волшебстве, которое происходит, когда мужчина, утверждающий, что он настоящий Санта, попадает на 34-ю улицу.

«На секретной службе Ее Величества» (1969). Это единственный фильм бондианы с австралийцем Джорджем Лэзенби в главной роли. Картина состоит из привычных штампов франшизы: быстрые автомобили, красивые девушки и коварный злодей. Но погони и перестрелки происходят в нетипичных рождественских декорациях заснеженных Альп.

«С Новым годом, мамы» (2012). Фильм состоит из 5 новелл - смешных и трогательных, лиричных и комичных. Объединены они одним чувством — любовью к маме. Каждая новелла рассказывает историю мамы и ребенка, ведь что бы ни случилось, мама будет любить всегда и несмотря ни на что.

«Семья на прокат» (1997). Кэтлин и ее семилетняя дочь Зои мечтают о собственном доме. В канун Рождества они случайно знакомятся с успешным бизнесменом Сэмом, у которого «горит» сделка с мексиканским бизнесменом, поскольку тот не любит холостяков. А Сэм, как назло, им является. И тогда Сэм предлагает Кэтлин и Зои изобразить его семью за хорошую плату.

«Рождественская легенда» (2007). Этот анимационный фильм повествует о приключениях елочных игрушек, которые отправляются в путешествие, чтобы спасти Рождество, когда дети больше не верят в существование Санта-Клауса.

«Рождественский календарь» (2017). Эмили возвращается в родной маленький город, где открывает собственную кондитерскую. Поначалу клиентов не слишком много, поскольку в супермаркете напротив открыл пекарню настоящий француз. Но однажды Эмили получает посылку с рождественским календарем, где спрятаны записки от секретного почитателя. И после этого кондитерская становится центром сосредоточения всего города.

«Один дома» (1990). Куда же в Новый год без маленького Кевина, который остался один дома во время рождественских каникул. Этот фильм никогда не выйдет из моды, а озорные приключения главного героя позволят вернуться в детство на пару часов.

«Рождество со Шрэком» (2007). Шрэк и его друзья создают уникальную версию Рождества, рассказывая разные истории и представляя знакомых героев в новом свете. Этот фильм пропитан юмором и сказочным настроением для всей семьи.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 158, комментариев: 0
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