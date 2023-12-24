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Встречаем год зеленого Дракона // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Новый год 2024: что надеть, подарить и приготовить на праздничный стол?

Встречаем год зеленого Дракона // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

2024-ый приближается, а с ним приходят новые обычаи и приметы. Согласно китайскому календарю, Черный Водяной Кролик уступает место Зеленому Деревянному Дракону. Хотя Дракон - мифическое существо, восточная культура придает ему определенные черты и предпочтения. В этом обзоре мы расскажем, как правильно встретить Новый год, какие наряды выбрать и что подать на праздничный стол.

Дракон считается вестником перемен, сильным и ярким существом, которое отдает предпочтение смелым людям, стремящимся к переменам в жизни. Характер дракона, хоть и буйный, смягчается воздействием зеленого цвета и дерева, поэтому хозяин года ценит стабильность, гармонию и творчество. Китайская культура утверждает, что Новый год следует встречать с учетом характера его символа, что принесет удачу и защиту от бед в течение 12 месяцев.

Что надеть?

Для наряда на новогоднюю ночь предпочтительны яркие цвета, качественные ткани и блестящие аксессуары. Хорошо подходят красные и зеленые оттенки и такие материалы как атлас, шелк и парча. Дракон ценит элегантность, поэтому женщинам подойдут облегающие платья в пол с золотыми аксессуарами. Мужчины могут выбрать классический костюм или сочетание бордовой и зеленой одежды.

Что приготовить?

Жестких правил относительно конкретных блюд нет. Главное — обеспечить разнообразие и изобилие. Одним из основных ингредиентов должно быть мясо, которое можно приготовить по вашему вкусу: жарить, запекать, варить и т. д. В качестве гарнира отлично подойдут свежие или приготовленные овощи. Не стоит забывать о сладостях, потому что Дракон считается любителем сладкого. Поэтому в финале праздничного застолья можно подать ваш любимый десерт. Также можно порадовать Зеленого Дракона острыми блюдами. Рекомендуется приготовить что-то пикантное из китайской кухни или подать острый соус к мясу. Главное — создать разнообразный и вкусный праздничный стол, который будет радовать всех гостей.

Как украсить дом?

Для создания атмосферы рекомендуется использовать яркие цвета и блестящие декоративные элементы как в одежде, так и в декоре помещения. Пригодятся разнообразная мишура, гирлянды, китайские фонарики и другие украшения. Лучшим выбором цветов будет комбинация красных, зеленых и золотых оттенков.

Важными элементами декора являются изделия из дерева, так как в новом году этот материал имеет особое значение. Дерево символизирует познание, творчество, исследования и рост по китайской культуре. Можно приобрести деревянную посуду для сервировки, статуэтки, елочные игрушки.

Декоративные элементы с изображением дракона также должны присутствовать. Это могут быть статуэтки, посуда с рисунками, салфетки, подсвечники и другие предметы. Такой декор можно использовать не только на праздник, но и в течение всего года, так как считается, что он приносит удачу.

Важную роль в год Дракона играет освещение. Гирлянды и свечи будут прекрасно сочетаться в новогоднюю ночь и создавать праздничную атмосферу.

Что подарить?

При выборе подарков обратите внимание на фигурки драконов, зеленые драгоценные камни, живые зеленые растения и одежду зеленого цвета. Лучше отказаться от подарков, которые могут разозлить Дракона и навлечь неудачу. К таким вещам относятся зонты, кошельки, часы, перчатки и варежки, зеркала и все, что связано с огнем и его изображением.

Где и как встречать?

Новый год можно провести в большой компании друзей и родных за городом, в съемном коттедже или гостиничном комплексе. Главное, чтобы праздник был шумным и веселым. Не забывайте о приметах: не надевайте старую одежду, шумите и веселитесь, избегайте ссор и споров, организуйте разнообразные игры и развлечения, а первые минуты нового года лучше провести на свежем воздухе.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 100, комментариев: 0
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