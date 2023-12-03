Что посмотреть: обзор интересных сериалов декабря

Декабрь уже здесь, а это значит - пришла пора смотреть новые сериалы. Мы нашли несколько интересных новинок, которые скрасят вечера в ожидании новогодних праздников.

«Корона», финальный сезон, Великобритания

Сериал «Корона» от Netflix рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. Действие сюжета начинается в 1940-х годах и охватывает несколько десятилетий из истории королевской семьи и Великобритании. Сериал «Корона» шел больше шести лет и вот, наконец, приблизился к завершению. В заключительных эпизодах сюжет сосредоточен на свадьбе принца Чарльза, романе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В финальный сезон попал в частности момент, когда Кейт Миддлтон вышла на университетский подиум в «голом» платье, чем и зацепила принца Уильяма во времена их учебы.

«Сны Алисы», первый сезон, Россия

Действие разворачивается в маленьком северном городке с секретным военным объектом неподалеку. Казалось бы, тут все - как везде: обычные школы, магазины, больница. Но приезжающие в город чувствуют что-то странное. Главная героиня - девочка по имени Алиса, которая с детства видит вещие сны. Она хочет уехать из городка вместе с подругой и начать новую жизнь, но приходится изменить планы.

«Роковая черта», 1 сезон, Норвегия

Сериал понравится тем, кто любит неспешный ритм скандинавского кино и суровые пейзажи. Сериал снят по одноименному бестселлеру и рассказывает о расследовании давно минувших дней. Пропажей двух девушек занимается иностранная корреспондентка в Великобритании. Выйдя на серийного убийцу с пожизненным сроком заключения, девушка понимает, что за ней следит реальный маньяк.

«Сестры», второй сезон, Россия

Сериал рассказывает о трех сестрах, которые вынуждены вместе управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то отец своим поведением разделил дочерей, сделав чужими людьми, и сейчас его провинциальный автобизнес должен сплотить их. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин и одновременно разрешать накопившиеся за годы противоречия.

«Медленные лошади», 4 сезон, Великобритания

Британский комедийный сериал, основанный на цикле произведений Мика Херрона, рассказывает о команде неуклюжих агентов английской контрразведки и их несносном боссе Джексоне Лэме. В свое время они совершили серьезные промахи, после чего их отправили служить в подразделении MI5 под названием Slow Horses (медленные лошади). В четвертом сезоне главных героев ожидает немало новых захватывающих приключений.