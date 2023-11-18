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Стодневный кашель. Как определись коклюш? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Инфекционист рассказал, как распознать коклюш и чем он опасен

Стодневный кашель. Как определись коклюш? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В Нефтеюганске бьют тревогу – дети стали чаще болеть коклюшем. Эту болезнь еще называют «стодневным кашлем», потому что может потребоваться много времени, чтобы избавиться от этой инфекции. Какие у нее симптомы? В чем опасность коклюша? Как его выявить? – на эти и другие вопросы ответил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО Андрей Поздняков.

Что представляет из себя коклюш? Какие у него симптомы?

Коклюш – респираторное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, не острозаразное, т.е. это не ветрянка, не грипп и не ковид. Для того, чтобы заразиться коклюшем, нужен близкий и продолжительный контакт. Тем не менее, коклюш может проявляться, в том числе эпидемическими вспышками и, как правило, это связано с контактами и заносом инфекции в тесные коллективы – детские сады, школы, интернаты, воинские части и др. У коклюша очень длительный инкубационный период и начало заболевания: 7-20 дней, на фоне нормальной температуры и самочувствия у человека начинается простой кашель, он длится чуть больше недели, затем становится приступообразным.

Коклюш – инфекция, вызванная бактерией Bordetella pertussis, ее можно лечить антибиотиками, как и все бактерии. Проблема в том, что в организме она сохраняется неделю-полторы, далее иллюминируется из организма, либо уходит в подслизистые слои. У возбудителя коклюша есть токсин, который вызывает частый кашель, он сопровождается задержкой дыхания, спазматическим вдохом, иногда рвотой после кашля. Вот это как раз и есть «визитная карточка» коклюша, такой кашель появляется у пациентов спустя полторы недели от начала заболевания, а антибиотиками человека нужно активно лечить с первых дней, но когда сначала у человека возникает обычный кашель без температуры при нормальном самочувствии, то врач антибиотики не назначает, а дальше в них нет смысла. В это время остается только давать пациенту препараты, уменьшающие кашель. Другого лечения, к сожалению, нет.

В чем опасность коклюша?

Опасность в том, что при длительном приступообразном кашле, который является характерным симптомом коклюша, возникают приступы апноэ (задержка дыхания), они действительно могут длиться десятки секунд. Любая такая рефлекторная спазматическая задержка дыхания – это гипоксия, прежде всего, головного мозга. У новорожденных, к сожалению, в силу незрелости головных структур, периоды апноэ могут возникать регулярно, именно это является основной опасностью данного заболевания: апноэ, гипоксия и нарушения сознания вплоть до комы.

Вторая неприятная ситуация – это возникновение пневмонии. Чаще это коклюшная пневмония, либо осложнения, вызванные бактериальной инфекцией, что тоже может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу. Поэтому коклюш – это заболевание, которое опасно для детей раннего возраста. В возрасте до года его нужно лечить стационарно, для других категорий пациентов коклюш может лечиться и амбулаторно.

Как выявить коклюш?

Выявить коклюш можно с помощью микробиологического метода – взять посев, но он мало информативен, бактерия коклюша плохо живет в окружающей среде. Можно выявить коклюш методом ПЦР, сдав кровь на наличие антител IgM. Для диагностики коклюша очень важен общий анализ крови, потому что в период разгара заболевания в нем будут характерные изменения – общий лейкоцитоз с относительным лимфицитозом при нормальной СОЭ.


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Сегодня в 14:42, просмотров: 42, комментариев: 0
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МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:Kra23sWma реклама на siapress.ru 
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