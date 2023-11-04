Какие медицинские и образовательные объекты строят в ХМАО

В Югре продолжается строительство крупных социальных объектов. На территории округа возводят как врачебные, так и образовательные учреждения, которые упростят доступ к медицинской помощи и обучению. Рассказываем о большой стройке подробнее.

Станция переливания крови мощностью 20 000 литров в Сургуте. В день сможет принимать до 120 доноров и обеспечивать мощностью 20 000 литров крови и ее компонентов в год.

Стационар с прачечной в Урае. Рассчитан на 120 мест. Будет оснащен терапевтическим и хирургическим отделениями, операционными, реанимацией, станцией переливания крови и аптекой. За одну смену доктора смогут оказывать помощь 100 пациентам.

Двухэтажная станция скорой помощи в Сургуте. Обеспечит возможность принимать до 60 400 вызовов в год.

Школа-детский сад в деревне Ушья. Общая готовность объекта составляет 92%. Уже выполнены работы по облицовке керамической плиткой полов, покраске стен и потолков, а также монтажу лифтового оборудования. Строительство завершится до 15 ноября.

В поселке Половинка завершается реконструкция школы на 170 учащихся с пристроем для размещения групп детского сада на 85 мест. Все строительно-монтажные работы уже выполнены, проводится монтаж технологического оборудования и инвентаря. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 29 ноября.

В Ханты-Мансийске в конце ноября планируется ввод в эксплуатацию второго блока на 600 учащихся гимназии № 1. Сейчас выполняются работы по устройству теплого перехода, монтажу внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, систем вентиляции и электроснабжения, а также отделочные работы и благоустройство территории. Общая строительная готовность составляет 96%.

В деревне Хулимсунт Березовского района появится образовательно-культурный комплекс, включающий общеобразовательную школу на 140 мест и детскую школу искусств на 75 мест. В настоящее время выполняется облицовка входных крылец, внутренняя отделка и устройство систем вентиляции. Готовность объекта составляет 84%.

В квартале 21 Нижневартовска строится детский сад на 320 мест. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ - декабрь 2023 года, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на февраль 2024-го. Строительная готовность составляет 57%.