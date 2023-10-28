Какие б/у смартфоны наиболее интересны жителям Югры?

Новые смартфоны, особенно флагманы, стоят подчас слишком дорого: многие югорчане придерживаются стратегии, по которой покупают актуальные модели телефонов с рук: и экономно, и приятно. Мы решили посмотреть, какие марки наиболее интересны жителям региона — для этого полистали сервисы объявлений.

1 место: iPhone

Безусловно, самый высокий спрос на бэушные смартфоны принадлежит продукции Apple, даже с учетом, что цена на нее даже на вторичном рынке стабильно растет. Так, больше всего она увеличилась в Нефтеюганске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

2 место: Samsung

Среди смартфонов на операционной системе Android традиционно лидирует Samsung — что на первичном, что на вторичном рынке. Модельный ряд у самсунгов, как, впрочем, и других андроидофонов, шире, чем у яблочников, цены стабильны: поводов смотреть на поклонников Apple у владельцев телефонов на андроиде предостаточно.

3 место: Великая китайская стена

Из телефонов, выходящих под китайскими брендами, можно действительно выстроить Великую китайскую стену. Имя им — легион, но выделяются три кита Huawei, Xiaomi и HONOR. Здесь ценовая политика еще более щадящая, чем у корейцев Samsung, найти практически любой набор функций и приличное исполнение можно без труда, и цены не растут.

Покупают ли?

На вопрос: покупают ли вообще б/у смартфоны в интернете — эксперты отвечают уверенным «Да». «По данным Авито, за год продажи б/у смартфонов в целом по России выросли на 15 процентов, — говорит руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Павел Комаров. — В крупных городах ХМАО продажи телефонов на вторичном рынке также выросли: в Сургуте и Ханты-Мансийске — на 11 процентов, в Нижневартовске и Нефтеюганске — на 17,5 процента и 16 процентов соответственно. Сейчас в ХМАО размещено около 4 800 объявлений о продаже смартфонов».

Как выбрать?

Чтобы не попасть впросак, специалисты рекомендуют прислушаться к нескольким рекомендациям при выборе подержанного телефона в интернете.

Присмотритесь к продавцу

Если продавец — частное лицо, обратите внимание на то, насколько он активен на сервисе, как давно он зарегистрирован, сколько товаров продал. Если в его активе разнотипные товары, это может указывать на обычного человека, который распродает какие-то свои вещи, ставшие ненужными. Если у него в списке продажи множество однотипных товаров, это перекупщик, который, вероятно, не сможет гарантировать их качество.

На интернет-сервисах продаж регистрируются и магазины, которые тоже продают б/у технику: чуть подороже, чем у частников, но с какой-никакой гарантией и хорошим состоянием товара.

Определитесь с бюджетом

Обращайте внимание на порядок цен на интересующую вас модель смартфона: если один из продавцов торгует телефоном по цене сильно ниже, чем у других, это повод насторожиться. Цена на двух-трехлетний смартфон в рабочем состоянии вряд ли будет в три-четыре раза ниже новой — максимум тут обычно 30-50 процентов. Впрочем, иногда попадаются и вполне добросовестные продавцы, которым просто надо реализовать свой товар побыстрее.

Если низкую цену объясняют незначительным дефектом, лучше насторожиться: под ним может скрываться серьезная поломка, на которую в перспективе уйдет больше денег, чем на сам аппарат.

Смотрите фотографии

Если к объявлению о продаже не приложены реальные фото товара — о чем тут говорить? Многие продавцы не скупятся на фото и описание своих товаров, можно запросить дополнительные: это нормально.

Если фото не хотят показывать — лучше поискать другого продавца, выйти с ним на связь, договорить о встрече и осмотреть интересующий вас телефон внимательнейшим образом. Ну, и пользоваться им с удовольствием.