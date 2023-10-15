Что посмотреть в октябре: обзор лучших сериалов-новинок

Осень за окном создает идеальную обстановку для просмотра сериалов. Приятно устроиться дома на диване, налить горячий чай и погрузиться в захватывающие сюжеты. Тем более что октябрьские новинки сериалов обещают быть разнообразными и интересными. Знакомим вас с некоторыми из них.

«Безбашенная» (16+). Главная героиня Вика хочет довести своего мужа-политика до кресла столичного градоначальника, но все идет не по плану. Супруг героини становится мэром Таштагола в Кемеровской области. В ходе аварии на заснеженной трассе Вика теряет память и оказывается вместе с необычным Робин Гудом в сибирских лесах. Неожиданная встреча становится испытанием для всех участников этого авантюрного сценария.

«Падение дома Ашеров» (18+). Мистический хоррор основан на рассказе Эдгара Аллана По. Семейство Ашер - порочное и баснословно богатое. Счастливая жизнь главных героев рушится, когда один за другим начинают умирать их родственники, а подозревают в случившемся загадочную женщину в черном. Она как-то связана с прошлым семьи Ашер и с тайнами, с которыми нужно успеть разобраться, пока не стало слишком поздно.

«Ничего» (18+). Аргентинский драмеди о ресторанном критике, тяжело переживающем смерть горничной, которая помогала ему по хозяйству более 40 лет. Он вынужден нанять новую сотрудницу, но та из-за неопытности превращает его привычную жизнь в хаос. Одну из главных ролей в сериале исполнил Роберт де Ниро.

«Уроки химии» (18+). Этот вдохновляющий сериал с Бри Ларсон в главной роли основан на одноименном бестселлере Бонни Гармус, который читатели признали одной из лучших книг 2022 года. Действие разворачивается в Америке 1950-х годов. Ученую-химика Элизабет Зотт увольняют из лаборатории, где все сотрудники — мужчины. И тогда она становится ведущей кулинарного шоу и меняет жизнь домохозяек своими советами.

«Убить Риту» (18+). Черная комедия с элементами драмы и триллера. Главная героиня, учительница химии Рита, после увольнения из школы начинает зарабатывать уборкой квартир. Однажды ее вызывают в дом, который оказывается местом преступления. Рита пускается в бега, ведь за ней гонятся не только полицейские, но и бандиты.