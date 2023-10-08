Что нужно знать о цифровом рубле

Цифровой рубль еще находится на пилотном этапе, однако уже успел обрасти различными предубеждениями. Роскачество развеяло десять уже сложившихся мифов об этой валюте.

ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ЦИФРОВЫХ РУБЛЯХ БУДЕТ СЛИШКОМ СЛОЖНО

Для открытия такого счета на самом деле не придется куда-то идти. Сделать это можно будет, например, в мобильном приложении того банка, которым вы уже пользуетесь. Но сам кошелек будет находиться не у конкретного банка, а на платформе Центробанка.

ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ НЕВОЗМОЖНО БУДЕТ ОБМЕНЯТЬ ПОТОМ НА НАЛИЧНЫЕ

На самом деле обналичить цифровые рубли будет так же просто, как и вывести средства с безналичного счета. Для начала потребуется цифровые рубли перевести из цифрового кошелька на счет в банке или карту, а потом снять наличные в кассе или банкомате.

ВСЕХ БЮДЖЕТНИКОВ ЗАСТАВЯТ ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ В ЦИФРОВЫХ РУБЛЯХ

У получателей средств всегда останется выбор, в каком виде они хотят получать свои деньги. У ЦБ нет планов принуждать кого-то к обязательному использованию цифровой валюты. Зарплаты и пенсии можно будет получать наличными, на карту или цифровыми рублями.

ГОСУДАРСТВО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ РУБЛЕЙ

Любая операция с безналичными средствами уже оставляет определенный объем информации. Такой же объем информации сохранится и при использовании цифровой валюты. Тотальной слежки за держателями цифровых рублей не будет. Банковской тайной будет охраняться информация о цифровых кошельках граждан.

ЕСЛИ ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ ВОВРЕМЯ НЕ ПОТРАТИТЬ, ОНИ СГОРЯТ

На самом деле никакого срока годности у цифровых рублей нет, и сгореть они не могут, точно так же, как и безналичные рубли на счетах в банках.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ – ЭТО ТА ЖЕ КРИПТОВАЛЮТА СО СВОИМ КУРСОМ

У цифрового рубля есть эмитент, и курс цифрового рубля не имеет какого-то своего курса. Рубль имеет единый курс. Тогда как у криптовалют нет эмитента, а каждая криптовалюта имеет и свой курс.

ЗА ПОПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ЦИФРОВОГО КОШЕЛЬКА БУДУТ БРАТЬ БОЛЬШУЮ КОМИССИЮ

Через мобильное приложение своего банка можно зайти в цифровой кошелек и пополнить его без комиссии. Можно и пополнить свою карту наличными, а потом перевести их – тоже без комиссии – на свой цифровой кошелек.

КАРТОЧКИ И НАЛИЧНЫЕ ОТМЕНЯТ И ЗАСТАВЯТ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ

Это не так. В обороте будут находиться и наличные, и безналичные, и цифровые рубли. Цифровой рубль выпускается в дополнение к уже существующим формам.

МОШЕННИКАМ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ НА ЧУЖОЕ ИМЯ В ЦИФРОВЫХ РУБЛЯХ

Нет, это не так. Во-первых, к платформе цифрового рубля предъявляются самые высокие требования по защите от взлома и незаконного доступа. Во-вторых, цифровой рубль создается как средство для проведения платежей и переводов, а не как средство сбережения или кредитования. Поэтому взять кредит в цифровых рублях просто не получится.

ЦИФРОВЫЕ РУБЛИ МОЖНО ПОТРАТИТЬ ТОЛЬКО НА ОГРАНИЧЕННЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ

Тратить свои цифровые рубли вы сможете так, как посчитаете нужным. В отдельных случаях, когда предполагается целевое использование выданных средств, будут проводиться определенные категории операций.