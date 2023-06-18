Специалист рассказал о мерах, которые помогут избежать ребенку перегрева

Летом многие отправляются на отдых в жаркие страны или же в южные регионы – отдохнуть от морозов и оздоровиться на море. Однако не стоит забывать о безопасности детей, ведь солнечный удар может спровоцировать проблемы со здоровьем у вашего чада.

О том, как уберечь ребенка от перегрева, рассказал фельдшер скорой помощи высшей категории, спасатель 1 класса, психолог РСЧС Челябинской области Дмитрий Микрюков.

Актуальность этой темы тем выше, чем младше возраст ребенка и на это есть ряд причин:

1. У маленьких детей (особенно до 1 года) не сформирована система терморегуляции, в связи с чем они наиболее подвержены этому состоянию;

2. Маленькие дети не могут заранее сообщить нам об ухудшении своего самочувствия;

3. Дети не могут принять самостоятельного решения и заранее покинуть жаркое и душное место - они зависят от решений взрослых.

Как я уже отметил выше, дети младшего возраста не могут пожаловаться нам на свой недуг и, как следствие этого, нередко перегревание у ребенка доходит до достаточно выраженных стадий.

Давайте попробуем разложить здесь основные моменты и сформировать понимание этого состояния и его профилактики:

Думаю, каждый слышал о времени наиболее выраженной солнечной активности в дневные часы. Конечно, безопасно с этой точки зрения выходить на прогулку до обеда или вечером.

Одежда. Желательна хлопчатобумажная ткань или же современные «дышащие» ткани для обеспечения теплообмена между телом и внешней средой.

Если ребенок находится в коляске, то люлька и шторки должны иметь вентиляционные отверстия. Часто, пытаясь защитить от солнца, ребенка закрывают всевозможными козырьками и шторками и создается эффект парника.

Не забывайте предлагать ребенку воду. В ответ на высокую температуру учащается дыхание и усиливается потоотделение, все это способствует потере жидкости организмом. Важно ее восполнять!

Симптомы, на которые нужно обратить внимание при нахождении в условиях повышенной температуры:

1. Изменение поведения ребенка: стал капризен или, наоборот, вял и не активен.

2. Отказывается от еды несмотря на то, что пришло привычное время кормления (для грудничков).

3. Ребенок раскраснелся и избыточно потлив без какой-либо физической или эмоциональной нагрузки.

4. Бледность кожи, холодные конечности.

Если вышеуказанные признаки не исчезают после возвращения в комфортную температурную среду или появляются другие симптомы (измененное сознание, рвота, повышение температуры, жидкий стул и т.д.), то необходимо обратиться к врачу!